Defensa de Fernando Farías Laguna acusa falta de notificación en su detención

La defensa de Fernando Farías Laguna acusó por medio de un comunicado que la detención que se ejecutó el 23 de abril en Argentina, no fue notificada de manera oficial.

“Hasta este momento, *ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna, ni tampoco se ha tenido comunicación con nuestro defendido*” Epigmenio Mendieta & Abogados

En el desplegado, el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados que representa al contraalmirante acusado de huachicoleo fiscal, advirtió que la familia del implicado tampoco ha sido informada.

Entretanto, la defensa garantizó que se mantendrá vigilante de que a lo largo del proceso de extradición y todas las etapas siguientes, se respeten los derechos humanos y las fases procesales.

Publican foto de Fernando Farías Laguna detenido en Argentina (@michelleriveraa / X )

Detención de Fernando Farías Laguna no fue notificada a su familia y defensa, acusan

El jueves 23 de abril, elementos de la Policía Federal de Argentina lograron la detención de Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Semar acusado de liderar una red de huachicol fiscal.

De acuerdo con los reportes, la captura del marino en retiro se ejecutó en la ciudad de Buenos Aires; sin embargo, la defensa del acusado denunció que la detención no ha sido notificada de manera oficial.

En su comunicado, el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados advirtió que ni ellos en su posición de representantes legales, ni la familia de Fernando Farías Laguna, han sido informados por vías oficiales.

“Este despacho informa que, hasta este momento, *ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna, ni tampoco se ha tenido comunicación con nuestro defendido*” Epigmenio Mendieta & Abogados

En ese sentido, la defensa resaltó que solo han tenido conocimiento sobre la detención, debido a los reportes que las autoridades federales han difundido en medios de comunicación y redes sociales.

De la misma forma, el despacho acusó que hasta la tarde del mismo jueves 23 de abril, tampoco se les había permitido establecer comunicación alguna con el contraalmirante.

Detención de Fernando Farías Laguna (@michelleriveraa / X )

Defensa de Fernando Farías Laguna afirma estar preparada

Tras advertir que no se les ha notificado de manera oficial sobre la detención de Fernando Farías Laguna, la defensa resaltó que pese a la falta de información, está preparada para atender el caso.

Sobre ello, el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados indicó que ya se encuentra “preparada para actuar de manera inmediata“, en específico por lo relativo al proceso de extradición.

De la misma forma, resaltó que será estrictamente vigilante de que durante el procedimiento contra Fernado Farías Laguna, “se respeten en todo momento los derechos humanos y procesales” del contraalmirante.

Por lo anterior, sentenció que revisará que cualquier actuación se lleve a cabo con apego irrestricto a la ley, tanto en lo que ocurra en jurisdicción nacional como lo que pase en ámbitos internacionales.