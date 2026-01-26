Los hermanos Farías Laguna compartieron una carta dirigida a Claudia Sheinbaum donde piden apoyo ante las acusaciones por el caso de huachicol fiscal.

De acuerdo con el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el caso en su contra se ha llevado a cabo “con un efecto corruptor” y politizado de manera que no se puede realizar una defensa adecuada.

Asimismo, solicitó la revisión de su baja y la de su hermano de la Secretaría de Marina, quien lo retiró de su cargo el pasado 18 de diciembre de 2025 tras 33 años de servicio “de manera ilegal”.

“Con el gusto de saludarle y deseando que goce de una buena salud, me vuelvo a dirigir a usted para solicitarle su intervención y ayuda en relación a diversas afectaciones llevadas a cabo en contra de mi persona y mi familia” Carta de los hermanos Farías Laguna

Cabe señalar que la presidenta compartió en su mañanera del 26 de enero que no ha recibido dicha carta.

Hermanos Farías Laguna comparten carta a Sheinbaum con 5 puntos clave

La carta escrita a mano y formada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando Farías Laguna, compartió 5 puntos clave sobre su detención y las acusaciones en su contra relacionadas con huachicol fiscal.

Esto en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde comparte su inconformidad relacionada con su detención del 2 de septiembre de 2025 y las acusaciones contra él y su hermano por huachicol fiscal.

Los puntos son:

Detención y situación legal actual Señalamientos de proceso viciado y politizado Violaciones al debido proceso Baja ilegal de la Secretaría de Marina Fabricación de culpabilidad y afectaciones familiares

El vicealmirante fue detenido tras 33 años de servicio y puesto en prisión preventiva en el Cefereso 1, del Altiplano, acusado por robo de hidrocarburos.

Asimismo, resaltó que su caso y el de su hermano se ha conducido “de manera corrupta y politizada” y, al ser tratado como culpable por la fiscalía, no ha podido ejercer una defensa adecuada.

Además, en la carta los hermanos Farías Laguna denunciaron que la fiscalía no les ha permitido el acceso a la investigación complementaria, con lo que se ha vulnerado su derecho a una defensa efectiva.

“Recurro a usted porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada ya que diversas instancias judiciales, la propia fiscalía así como la Secretaría de Marina me tratan como culpable y muestra es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución el 18 de diciembre del 2025 de una manera ilegal” Carta de los hermanos Farías Laguna

En otro punto, señaló que fueron dados de baja de la Marina de manera ilegal, pues no se ha concluido el proceso penal ni se les ha declarado culpables.

Finalmente, sostuvo que toda la investigación se vasa en elementos irregulares y un supuesto video en YouTube que ya provocó daños graves en su carrera profesional y ha afectado la vida de sus familias.

¿Carta de los hermanos Farías Laguna fue escrita con IA?

La carta firmada por uno de los hermanos Farías Laguna y escrita a mano, podría haber sido escrita con ayuda de IA.

Luego de una revisión con las plataformas Sidekicker y Justdone, la carta muestra entre el 92 y 91% de IA en la composición del texto.

Ambas plataformas se apoyaron de plataformas como:

Copyleaks

Originality.ai

Scribbr

GPTZero

Sin embargo, al analizar el texto directamente el GPTZero, no se detectó el uso de la Inteligencia Artificial en la elaboración de la carta.

La carta de los hermanos Farías Laguna íntegra

Fecha: 26 de Enero del 2026.

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Con el gusto de saludarle y deseando que goce de una buena salud, me vuelvo a dirigir a usted para solicitarle su intervención y ayuda en relación a diversas afectaciones llevadas a cabo en contra de mi persona y mi familia ya que desde el pasado 2 de septiembre del 2025 fui detenido en mi oficina de la Inspección de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal por el motivo de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, siendo Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor con 33 años de servicio ininterrumpidos en la Armada de México, siendo vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad en el CEFERESO 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Edo Mex.

Recurro a usted porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada ya que diversas instancias judiciales, la propia fiscalía así como la Secretaría de Marina me tratan como culpable y muestra es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución el 18 de diciembre del 2025 de una manera ilegal, situación ante lo cual ya establecí el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales, menciono esto porque es muestra de la mala actuación ante mi persona.

Aunado a lo anterior y como parte del proceso legal que estoy enfrentando, se le solicitó a fiscalía acceso a la investigación complementaria así como diversos actos de investigación desde el 10 de noviembre del 2025 y a la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia y el que yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable.

Sra. Presidenta, en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 568/2025, viene información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándoseme una investigación por un video de Youtube que no existe y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad, un intento por parte de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de baja sin terminar el proceso legal) y lo más importante, una afectación a mi familia que quedará una huella para toda la vida en mi esposa y menores hijas al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna.

Por todo lo anteriormente expuesto y al haberle escrito antes y mis misivas han sido respondidas en el sentido de que hay mecanismos para cada situación, es por eso que le pido de la manera más atenta la revisión de este caso con la única finalidad de que se haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia.

Quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal Dr. Epigmenio Mendieta Valdez con los correos electrónicos...para cualquier ampliación de lo que le expreso y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia; datos de contacto Lucia...esposa.

Respetuosamente

Manuel Roberto Farías Laguna