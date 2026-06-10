Ángela Aguilar vuelve a llamar la atención tras presumir los anillos que le regaló Christian Nodal. Según reportes, una de las joyas está valuada en 55 millones de pesos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen superando los rumores de una posible separación y muestra de esto es el anillo que le habría regalado el cantante a sus esposa.

La cantante compartió una serie de fotos en Instagram donde destacaba un anillo que llevaba en el dedo anular.

Ángela Aguilar presume el anillo que le regaló Christian Nodal (Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar presume lujoso anillo que podría valer millones de pesos

En la historia de Instagram que compartió Ángela Aguilar se ve un anillo de oro rosado con una enorme piedra, junto a su anillo de compromiso.

Se especula que esta joya fue un regalo de Christian Nodal por su segundo aniversario de bodas de la ceremonia que realizaron en Italia.

Cabe destacar que dicha joya está valuada en un aproximado de 55 millones de pesos.

Ángela Aguilar presume el anillo que le regaló Christian Nodal (Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar compartió dos selfies donde se le ve usando sus lujosos anillos, los cuales llamaron la atención de sus fans.

Ángela Aguilar y Christian Nodal terminan con rumores de una separación

En abril de 2026 se estrenó el video oficial de Un vals, canción que utilizó a una modelo con una apariencia similar a la de Cazzu.

Rumores aseguraban que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían separado por este escándalo.

Posteriormente, Kunno compartió fotos con Christian Nodal y Ángela Aguilar, lo que terminó con los rumores sobre un rompimiento.

Ahora, la pareja se muestra enamorada y disfrutando de su segundo año como esposos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025 (Galore)

Ángela Aguilar y Christian Nodal tenían planeado casarse por la iglesia en la primera mitad del 2026 en Zacatecas , pero decidieron posponerla argumentando temas de seguridad.

Hasta el momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar no han revelado la fecha de su boda religiosa.