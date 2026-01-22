La Secretaría de Marina confirmó la baja de cuatro elementos vinculados al caso de huachicol fiscal, entre ellos los hermanos Farías Laguna.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja” Raymundo Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina de México

El almirante Raymundo Morales Ángeles informó que los marinos fueron separados del servicio y enfrentan procesos judiciales, mientras la defensa denuncia irregularidades y violaciones al principio de presunción de inocencia."

Marina confirma baja de los hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal

El almirante Raymundo Morales Ángeles confirmó que son cuatro los elementos de la institución que no sólo fueron dados de baja, sino están detenidos y bajo proceso judicial por el caso del llamado huachicol fiscal.

Entre ellos se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna.

Ambos están señalados de participar en una red de tráfico de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Destacó que los procedimientos administrativos internos avanzaron y que ahora corresponde a las autoridades competentes resolver el fondo del caso.

“Ya se dieron de baja, están en proceso legal, tienen 15 días para interponer los recursos de revisión. Algunos ya se cumplieron, se dieron los fallos, y estamos esperando que las autoridades determinen” Raymundo Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina de México

Defensa de los hermanos Farías Laguna denuncia irregularidades en el caso

Los hermanos Farías se mantuvieron activos en la institución a pesar de contar con órdenes de aprehensión, sin embargo, ya fueron dados de baja.

La defensa de los hermanos Farías, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, señaló que los procedimientos administrativos iniciados por la Semar en contra de sus clientes son irregulares.

En entrevista con Proceso, el abogado agregó que estos procedimientos violan el principio de presunción de inocencia que tienen sus clientes, pues actualmente no existe sentencia definitiva firme en la que estén declarados culpables.

La defensa subrayó que ambos son militares de carrera y que su situación no puede equipararse a la de un empleo ordinario.

Ambos marinos también tramitaron amparos contra la estrategia de la Semar para darlos de baja.

Epigmenio Mendieta adelantó que ambos marinos podrían demandar una indemnización ante las irregularidades con las que fueron iniciados esos procedimientos administrativos en su contra.