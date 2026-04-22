El fiscal de asuntos relevantes de la FGR, Ulises Lara, rechazó el 22 de abril de 2026 que exista encubrimiento en el caso de los hermanos Farías Laguna, funcionarios de la Semar señalados en la red del llamado “huachicol fiscal”.

En conferencia de prensa, aseguró que todas las pruebas son revisadas exhaustivamente y que la FGR mantiene transparencia en las investigaciones.

Ulises Lara confirmó que se busca a Fernando Farías Laguna, aún prófugo, y que también se indagan posibles vínculos de servidores públicos de la Marina y agentes aduanales.

FGR rechaza que se vaya a encubrir a los hermanos Farías Laguna

En conferencia de prensa del 22 de abril de 2026, Ulises Lara fue cuestionado sobre el caso Farías Laguna y las cartas que el vicealmirante ha enviado a Claudia Sheinbaum para poderse defender ante acusaciones de huachicol fiscal.

Asimismo, se le cuestionó si el hermano Farías Laguna que aún falta por ser detenido, Fernando Farías Laguna, sí está siendo buscado por la FGR.

Ante ello, Ulises Lara externó que la FGR está haciendo una investigación exhaustiva sobre el llamado “huachicol fiscal”, así como indagando todas las pruebas que se otorgan.

Lara apuntó que aunque hay servidores públicos de la Secretaría de Marina (Semar) que se han visto inmiscuidos, también se sigue investigando otras áreas como agentes aduanales.

Con ello, Lara explicó que la FGR sigue trabajando y que “no hay encubrimiento” sobre el caso Farías Laguna, pues además buscan que exista transparencia al respecto.