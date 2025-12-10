Una víctima del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, señaló que el acto sí fue terrorismo porque dañó a familias y negocios por completo.

“No es algo de conflicto entre carteles como lo mencionan, esto sí es terrorismo, atacar a niños” Guadalupe. Comerciante en Coahuayana

Guadalupe, una comerciante de Coahuayana, Michoacán, compartió en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula que están recuperándose de heridas ella, su esposo, su empleada del hogar y sus dos hijos.

Además, señaló que su negocio en Coahuayana, una peletería, es pérdida total, por lo que requiere el apoyo gubernamental para reponerlo.

Omar García Harfuch descarta terrorismo tras cambio de la FGR

Cabe recordar que el día anterior, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que el ataque no se trató de terrorismo porque el hecho no tenía fines ideológicos, políticos, religiosos o sociales.

El funcionario descartó un acto de terrorismo y lo enfocó en que se trata de un conflicto entre grupos delincuenciales de la zona como Cárteles Unidos y Cártel de Tepalcatepec.

Inicialmente la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, dijo que el caso se investigaría como terrorismo pero al día siguiente de los hechos aclaró que sería por delincuencia organizada.

Comerciante víctima del coche bomba en Coahuayana: atacar niños y negocios sí es terrorismo

Guadalupe, la comerciante víctima del coche bomba en Coahuayana, dijo que atacar a su familia, incluidos niños, y su negocio, sí es terrorismo.

Sobre la situación de salud de su familia, dijo que su esposo se encuentra en una clínica privada en la que está pendiente que le hagan estudios de rayos X y que baje la inflamación.

Su empleada doméstica tiene un metal en la pierna y está pendiente una operación y su hija tiene una herida en el cráneo.