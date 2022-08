¿Qué es terrorismo? Esto es lo que dicen el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y expertos sobre dicho fenómeno de violencia.

A pesar de que en diferentes casos se habla de actos de terrorismo, la definición del concepto no cuenta con un consenso bajo el cual se clasifique así a un acto de violencia sin variación.

Al ser cuestionado sobre los recientes actos de violencia registrados en diferentes estados del país, Adán Augusto López rechazó que los episodios en cuestión se traten de terrorismo.

Pero entonces ¿qué es terrorismo?

El debate sobre ¿qué es terrorismo? surge luego de que en al menos 4 estados de México se registraron actos de violencia, algunos en contra de civiles, que dejaron 196 muertos.

Tras los ataques por parte de grupo criminales, se generó un debate cuyo idea central plantea que los actos de violencia perpetrados por criminales, se tratan de terrorismo.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López descartó que las ataques armados, quema de automóviles e inmuebles y bloqueos, sean terrorismo.

Al presentar el informe de Seguridad del gobierno federal, el funcionario señaló que si bien no es la intención minimizar los hechos, tampoco se puede hablar de terrorismo.

En el mismo sentido, Adán Augusto López refirió que lo ocurrido se puede definir como acciones de propaganda criminal, pues dijo que los actos no cabe en la definición de atentado terrorista.

“Esto no fue, esto ya lo dejamos claro, no son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos. No, no debe de verse más allá de la propaganda. Algún día, si tiene oportunidad, platicamos qué significa atentado terrorista”.

Adán Augusto López