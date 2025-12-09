El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el informe de seguridad; sin embargo, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, no se presentó.

“Ella decidió el día de hoy no venir. Está apenas, obviamente, tomando posesión de la fiscalía y ya podremos invitarla en otras ocasiones” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la ausencia de la fiscal general en su mañanera del 9 de diciembre de 2025; la presidenta aclaró las razones.

La razón por la que Ernestina Godoy no acudió a la mañanera de Claudia Sheinbaum

El martes 9 de diciembre de 2025 se presentó el informe del gabinete de seguridad en la mañanera de Claudia Sheinbaum; sin embargo, Ernestina Godoy no acudió.

De acuerdo con la presidenta, la fiscal general decidió no ir debido a que aún está tomando posesión de la FGR, pero más adelante será invitada a comparecer.

Se esperaba que la fiscal Ernestina Godoy hablara sobre la detención del exgobernador César Duarte, ocurrida la tarde del 8 de diciembre; sin embargo, no se presentó.

¿Quiénes participaron en el informe del gabinete de seguridad? Estos temas trataron

En el informe de seguridad del 9 de diciembre de 2025 participaron las siguientes autoridades federales:

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Marcela Figueroa, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

Los temas que se trataron en el informe de seguridad fueron: