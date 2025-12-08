Andrés Aguilar, alcalde de Coahuayana en el estado de Michoacán, ofreció algunos detalles sobre las víctimas de la explosión del coche bomba que dejó un saldo de 6 muertos.

“Actualmente ya tenemos nada más 5 personas internadas. Son personas adultas, varones” Andrés Aguilar. Alcalde de Coahuayana

Alcalde de Coahuayana informó condición de las víctimas de la explosión de coche bomba

La mañana del sábado 6 de diciembre se registró la explosión de un coche bomba a las afueras de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en el estado de Michoacán.

Derivado del estallido, las autoridades del municipio reportan que hasta el corte del lunes 8 de diciembre, han muerto 6 personas, mientras que otras 5 permanecen internadas.

Traslado de heridos por coche bomba en Coahuayana (Especial)

Entrevistado en el noticiero radiofónico de Enrique Acevedo, el alcalde de Coahuayana ofreció algunos detalles sobre la condición en la que se encuentran las personas que permanecen hospitalizadas.

“actualmente ya tenemos nada más 5 personas internadas. Son personas adultas, varones. Inicialmente teníamos una menor que fue dada de alta el día de ayer, de siete años, y 2 mujeres mas, todos los demás eran varones, civiles que estaban en el lugar" Andrés Aguilar. Alcalde de Coahuayana

Al respecto, el presidente municipal refirió que al principio eran 8 las personas que tuvieron que ser ingresadas al hospital debido a las heridas que sufrieron tras el estallido del coche bomba.

De ese total de personas que terminaron lesionadas, resaltó, 3 que se trataban de una menor de edad y otras 2 mujeres adultas, ya fueron egresadas del nosocomio en el que fueron internadas.

Alcalde de Coahuayana revela que víctimas de la explosión de coche bomba eran autodefensas y civiles

Tras revelar algunos detalles de la condición en la que se encuentran las personas que resultaron heridas por la explosión del coche bomba, el alcalde de Coahuayana ahondó en más aspectos de las víctimas.

Sobre ello, Andrés Aguilar sostuvo que las personas lesionadas y quienes murieron debido al estallido, se trata de personal de autodefensas, de la policía comunitaria y ciudadanos del municipio.

Luego de resaltar que no hay registros de personas externas a Coahuayana, el alcalde aseveró que se trabaja de manera coordinada para poder brindarles apoyo a todas las víctimas de los hechos.

Por otro lado, refirió que se trabajará para recuperar la tranquilidad que caracteriza a la demarcación, pues resaltó que por muchos años se le ha reconocido como un municipio tranquilo y seguro.

“Hemos tenido algún hecho de violencia cuando algún grupo armado quiere acceder al municipio, pero intensamente el municipio ha mantenido la calma y la tranquilidad” Andrés Aguilar. Alcalde de Coahuayana