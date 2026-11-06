Gobernadores de Morena expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de redes, los mandatarios estatales coincidieron en que los señalamientos contra el INE deben investigarse y que las instituciones públicas están obligadas a rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

Claudia Sheinbaum recibe apoyo de gobernadores de Morena ante polémica por el INE

En medio de los señalamientos contra el INE por las presuntas irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei, Claudia Sheinbaum llamó a realizar una investigación profunda, a fin de limpiar el organismo electoral.

A este postura se le sumaron gran parte de los gobernadores de Morena, quienes respaldaron la solicitud de Claudia Sheinbaum de investigar el INE con transparencia y rendición de cuentas.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, manifestó su respaldo total a Sheinbaum y defendió los principios de honestidad y justicia de la 4T. Sostuvo que la autonomía electoral no significa ausencia de vigilancia.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Redes sociales)

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, pidió investigar a fondo a los proveedores y sus posibles conflictos de interés, ante una posible red que acaparó contratos millonarios en organismos electorales.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Redes sociales)

Javier May, gobernador de Tabasco, respaldó las revelaciones de Sheinbaum sobre una presunta red de contrataciones irregulares que habría operado durante más de 27 años.

Llamó al INE y a los organismos electorales locales a fortalecer sus mecanismos de transparencia y abrir al escrutinio público sus procedimientos de contratación. Pidió que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Redes sociales)

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Redes sociales)

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, señaló que la autonomía del INE debe ser respetada, pero no debe utilizarse para fines particulares. Hizo un llamado a sancionar cualquier irregularidad que se compruebe.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Captura de pantalla)

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, también expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum sobre las investigaciones del INE, reiterando que Guadalupe Taddei no pertenece a Morena.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Redes sociales)

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, publicó un posicionamiento en respaldo a la presidenta, con lo que se sumó a los llamados para esclarecer los señalamientos sobre el organismo electoral.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Captura de pantalla)

Graciela Domínguez Nava, gobernadora de Sinaloa, afirmó que la corrupción habría operado durante 27 años en el INE, por lo que respaldó la propuesta de fortalecer Talleres Gráficos de México para la elaboración de materiales electorales.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Captura de pantalla)

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, y Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, también se sumaron a las expresiones de respaldo a Sheinbaum ante la polémica por las contrataciones electorales.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Captura de pantalla)

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Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, planteó la necesidad de que el pueblo conozca la verdad sobre el INE, sobre cómo ha estado operando desde hace años, sus proveedores y sus relaciones empresariales.

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Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y denominó “mafia electoral” a todas las presuntas irregularidades que están siendo señaladas.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Captura de pantalla)

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, pidió investigar las últimas dos décadas del INE y afirmó que las indagatorias no se pueden limitar a la gestión actual, pues la justicia no tiene caducidad.

Gobernadores de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante investigaciones al INE (Captura de pantalla)

Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México, respaldó las investigaciones y sostuvo que debe defenderse la autonomía constitucional del INE, pero sin confundirla con impunidad.