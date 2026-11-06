Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron emitir una alerta migratoria contra Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas por las presuntas irregularidades en el INE.

Esta medida es con el objetivo prioritario de prevenir que abandonen el país y evadan responsabilidades penales por las investigaciones de presuntos actos de corrupción.

PAN insta a las autoridades a evitar posible huida del país de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas

Los diputados del PAN, Federico Döring y Paulina Rubio, solicitaron a las autoridades que se emita una alerta migratoria para Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas con la intención de evitar que salgan del país.

Mediante un pronunciamiento en video, urgieron al Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir de manera inmediata para evitar una posible evasión de la justicia.

José Alfredo Hernández Casillas, presunto proveedor del INE, beneficiado por Taddei (Especial)

El PAN acusó que la renuncia de Taddei y la inmovilización de cuentas bancarias resultan medidas insuficientes si no se garantiza su localización física junto con los hermanos Hernández Casillas.

En ese sentido, demandaron que las instituciones eviten omisiones administrativas que entorpezcan el avance de las indagatorias y la consecución de probables órdenes de aprehensión judicial.

Como ejemplo de su denuncia, acusaron que la inacción de las autoridades permitió casos como los de Hernán Bermúdez Requena o Fernando Farías Laguna, quienes huyeron del país para evadir a la justicia.

El PAN reiteró que establecer la alerta migratoria de manera oportuna resulta imprescindible para evitar impunidad y asegurar que comparezcan ante un juez de control.