Cuauhtémoc Blanco presume ropa de Tepito en plena discusión de la Comisión de Presupuesto

Cuauhtémoc Blanco presume su ropa comprada en Tepito así como sus “calzones brasileños”, mientras se llevaba a cabo la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

El diputado de Morena decidió presumir su ropa durante la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este jueves 5 de noviembre, de la cual es integrante.

Tal como refirió Cuauhtémoc Blanco en redes sociales, la discusión se centraba en los lineamientos para la discusión del Presupuesto 2027 y ser llevado al Pleno de la Cámara de Diputados.

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena. (Cuartoscuro/Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Cuauhtémoc Blanco presume ropa de Tepito y calzones brasileños en discusión del Presupuesto 2027

Fue durante la Décimo Tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, mientras se llevaba a cabo la votación nominal, que Cuauhtémoc Blanco presumió su ropa de Tepito.

Esto en respuesta a las críticas de diputados de oposición por la austeridad del Presupuesto de Egresos 2027, en especial a los señalamientos del panista Héctor Saúl Téllez contra algunos morenistas.

Héctor Saúl Téllez señaló a funcionarios sobre usar prendas de diseñador con valor de hasta 140 mil pesos, así como viajes de lujo, mientras se plantean recortes a sectores básicos.

En respuesta, Cuauhtémoc Blanco señaló que su saco no es de Prada, sino de B Hill, Tepito 90 210, lo que provocó risas en la Comisión de Presupuesto.

Tras su comentario sobre donde compra su ropa, un diputado de la Comisión de Presupuesto le preguntó por la marca de sus calzones, a lo que Cuauhtémoc Blanco afirmó que son brasileños.

Esto dijo Cuauhtémoc Blanco de la discusión en la Comisión de Presupuesto

Posterior a la discusión del Presupuesto 2027 en comisiones de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco destacó en redes sociales su participación y el análisis sobre los lineamientos.

Añadió que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 seguirá en comisiones para su análisis durante los próximos días antes de pasar al Pleno de la Cámara de Diputados.

Cuauhtémoc Blanco no mencionó lo ocurrido durante su voto, así como tampoco hizo comentarios sobre el Presupuesto 2027 o la discusión en la que no habría participado como orador.