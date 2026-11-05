Un juez federal en Miami rechazó la liberación de Inés Gómez Mont, tras su detención el 30 de octubre de 2026 y bajo el recurso de habeas corpus.

Aunque el juez rechazó la medida habeas corpus de Inés Gómez Mont, la presentadora no será extraditada a México porque aún no existe solicitud para este proceso.

Inés Gómez Mont seguirá detenida en Estados Unidos por su estatus migratorio

La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida en Estados Unidos, aún la tendrá en arresto pese al habeas corpus que solicitó, pues un juez federal rechazó su petición por no ser la autoridad pertinente para revisarlo.

Según la información obtenida por Reforma, el juez Jeffrey Kuntz de la Corte para el Distrito Sur de Florida, rechazó la petición de habeus corpus al decir que no era la autoridad pertinente para revisar su estatus migratorio.

Sin embargo, este hecho no le quita la posibilidad a Inés Gómez Mont a tramitar este recurso para que revise la legalidad de su detención, pues la conductora puede hacer la petición, pero a un juez migratorio.

Con este recurso, podría vivir su proceso en libertad hasta llegar a su deportación de Estados Unidos.

Inés Gómez Mont permaneció en Estados Unidos con visa vencida

La detención de Inés Gómez Mont en Miami sucedió luego de que autoridades de Estados Unidos se percataron que ha permanecido con una visa de turista vencida.

Según la información brindada por el juez Kuntz, la conductora ingresó en julio de 2021 a Estados Unidos sin inspección, pues se cree que su visa de turista ya había vencido.

Este registro abona a que realizó el mismo movimiento de su esposo Víctor Álvarez Puga, en donde en enero de 2021 salió a Bahamas en avión y volvió en julio de 2021 a Estados Unidos en barco sin revisión de sus papeles, pues su visa solo le permitía la estancia por seis meses.

Aunque actualmente Inés Gómez Mont está detenida en Estados Unidos por su estatus migratorio, en México aún tiene delitos de los que se le acusa. Sin embargo, la extradición no se hará de forma inmediata.