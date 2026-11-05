El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pidió investigar a fondo la red de empresas proveedoras de materiales electorales y sus vínculos institucionales y políticos.
En un posicionamiento, respaldó la información presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó públicamente a revisar contrataciones que, según expuso, tienen antecedentes de varias décadas.
También solicitó al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y a otros organismos electorales publicar contratos, proveedores, montos y criterios de selección rumbo a 2027.
¿Qué pidió Américo Villarreal sobre los contratos electorales?
Villarreal sostuvo que el caso requiere reconstruir el origen de las empresas, sus relaciones con servidores públicos y las decisiones que permitieron su permanencia como proveedoras.
El gobernador señaló a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como protagonistas del vínculo empresarial, cuyos antecedentes ubica en dependencias federales durante los años ochenta.
La investigación oficial citada por Villarreal ubica esas relaciones en su paso por Gobernación durante los años ochenta y posteriormente por el CISEN también federal.
El mandatario también mencionó conexiones políticas e institucionales alrededor de Juan Carlos Padilla Aguilar, Guadalupe Acosta Naranjo y figuras vinculadas con la estructura electoral.
Sobre Guadalupe Taddei, recordó que fue designada titular del organismo electoral de Sonora en 2014 y llegó a la presidencia del INE en 2023 mediante insaculación.
Villarreal aclaró que esos antecedentes no eximen a nadie de una investigación y pidió esclarecer posibles conflictos de interés, intervenciones indebidas u omisiones mediante pruebas.
Finalmente, llamó al INE y a los institutos estatales, incluido el IETAM, a transparentar adjudicaciones y garantizar competencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana.