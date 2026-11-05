El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pidió investigar a fondo la red de empresas proveedoras de materiales electorales y sus vínculos institucionales y políticos.

En un posicionamiento, respaldó la información presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó públicamente a revisar contrataciones que, según expuso, tienen antecedentes de varias décadas.

También solicitó al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y a otros organismos electorales publicar contratos, proveedores, montos y criterios de selección rumbo a 2027.

¿Qué pidió Américo Villarreal sobre los contratos electorales?

Villarreal sostuvo que el caso requiere reconstruir el origen de las empresas, sus relaciones con servidores públicos y las decisiones que permitieron su permanencia como proveedoras.

El gobernador señaló a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como protagonistas del vínculo empresarial, cuyos antecedentes ubica en dependencias federales durante los años ochenta.

Américo Villarreal (Cortesía )

La investigación oficial citada por Villarreal ubica esas relaciones en su paso por Gobernación durante los años ochenta y posteriormente por el CISEN también federal.

El mandatario también mencionó conexiones políticas e institucionales alrededor de Juan Carlos Padilla Aguilar, Guadalupe Acosta Naranjo y figuras vinculadas con la estructura electoral.

Sobre Guadalupe Taddei, recordó que fue designada titular del organismo electoral de Sonora en 2014 y llegó a la presidencia del INE en 2023 mediante insaculación.

Villarreal aclaró que esos antecedentes no eximen a nadie de una investigación y pidió esclarecer posibles conflictos de interés, intervenciones indebidas u omisiones mediante pruebas.

Finalmente, llamó al INE y a los institutos estatales, incluido el IETAM, a transparentar adjudicaciones y garantizar competencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana.