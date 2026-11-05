La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con Xóchitl Guadalupe Cruz López, la creadora de “Baño Calientito“, un calentador solar de agua hecho a partir de materiales reciclados.

Este jueves 5 de noviembre de 2026, la joven originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acompañada de su mamá, se presentó en Palacio Nacional, donde las recibió la Presidenta de México.

La mandataria, de 64 años, vía redes sociales, realizó una transmisión en vivo para evidenciar el encuentro.

Sheinbaum se reúne con Xóchitl Cruz

Sheinbaum se reúne con Xóchitl Cruz y ofrece apoyo para registrar “Baño Calientito” ante el IMPI

Durante la reunión, Sheinbaum dijo haberse enterado de la existencia de Xóchitl Cruz, de actualmente 16 años, por un video que el creador de contenido, Alexis Omman, difundió con el propósito de viralizar su trayectoria.

Asombrada por el interés que la joven ha mostrado por la ciencia y la tecnología a temprana edad, la Presidenta se mostró dispuesta a apoyarla en la distribución de su calentador “Baño Calientito” y en el desarrollo de sus próximos proyectos.

Sheinbaum ofreció registrar el invento, creado originalmente 8 años atrás, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en colaboración con la Secretaría de Economía.

“Se puede hacer un registro, primero en el IMPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Lo podemos ver. Le podemos decir, esta la Secretaría de Economía, que nos ayude para el registro” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Posteriormente, aclaró que obtener la patente será un proceso tardado ya que deben realizarse estudios científicos para ver cómo funciona y cuánto ahorro representa.

Finalmente, Sheinbaum, además de comprometerse con el registro, afirmó que analizará cómo es que “Baño Calientito” puede promoverse y convertirse en un apoyo para las familias mexicanos.

Incluso, dijo, puede incorporarse en las escuelas para que sea una inspiración para los jóvenes.

Cabe mencionar que Xóchitl Cruz, creó a los 8 años «Baño Calientito», un calentador solar de agua fabricado con materiales reciclados como botellas PET, mangueras y vidrio.

De acuerdo con la inventora, éste ayuda a disminuir el consumo del gas en los hogares. Funciona hasta 6 meses y, actualmente, seis casas, incluida la suya, lo utilizan.

Por este proyecto fue galardonada por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.