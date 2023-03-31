Guadalupe Taddei Zavala, nacida en Sonora en 1963, es la actual consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y responsable de organizar las históricas elecciones del Poder Judicial 2025 en México.

Con más de tres décadas de experiencia en instituciones electorales y de transparencia, ha ocupado cargos en el INEGI, el IFE y el Instituto Electoral de Sonora, además de presidir el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora.

El perfil de Guadalupe Taddei Zavala combina experiencia técnica y liderazgo político, consolidándola como una figura clave en la democracia mexicana.

Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Quién es Guadalupe Taddei Zavala? Consejera responsable de las primeras elecciones Poder Judicial 2025

Guadalupe Taddei Zavala, nombrada consejera presidenta del INE, nació en 1963 en Sonora y su familia es ampliamente reconocida en la política del estado, con varios parientes ocupando cargos públicos.

Como actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala es la responsable de la organización de las elecciones del Poder Judicial 2025, suceso histórico que se realiza este domingo 1 de junio en México.

¿Qué edad tiene Guadalupe Taddei Zavala?

Guadalupe Taddei Zavala tiene 61 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Taddei Zavala?

Dado que Guadalupe Taddei Zavala nació el 26 de junio de 1963, su signo zodiacal es Géminis

Guadalupe Taddei (Cuartoscuro )

¿Guadalupe Taddei Zavala está casado?

El estado civil de Guadalupe Taddei Zavala no es de carácter público.

¿Guadalupe Taddei Zavala tiene hijos?

Guadalupe Taddei Zavala tiene tres hijos, quienes han ocupado cargos públicos en el estado de Sonora, ellos son:

Luis Rogelio Piñeda Taddei Jorge Francisco Piñeda Taddei León Fernando Piñeda Taddei

¿Qué estudió Guadalupe Taddei Zavala?

Guadalupe Taddei Zavala estudió la licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Sonora.

¿Cuál es la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala?

Guadalupe Taddei Zavala es la actual consejera presidenta del INE y responsable de las primeras elecciones del Poder Judicial 2025 en México; además se ha desempeñado durante más de 30 años puestos como:

Jefa de Departamento en el área de ventas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 1889 a 1991

Directora en el Centro Regional de Cómputo de Aguascalientes, propiedad del Instituto Federal Electoral (IFE hoy INE) en 1993

Directora Nacional del Sistema de Consulta Electoral del Registro Federal de Electores en 2003

Vocal Estatal del Registro Federal de Electores de Sonora de 2003 a 2014

Consejera Presidenta del Organismo Público Electoral Local de Sonora, de 2014 a 2021

Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora, en 2019

El 24 de febrero de 2022 fue nombrada comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE (Especial)



