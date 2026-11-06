Te decimos quiénes fueron los ganadores de los Premios Heat 2026. Acá la lista completa por categoría.

Este 5 de noviembre se llevaron a cabo los Premios HEAT 2026, celebrando su primera edición mexicana desde el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

Grupo Firme recibe premio al Compromiso Social en los Premios HEAT 2026 (Cortesía)

Ganadores de los Premios HEAT 2026: lista completa por categoría

En punto de las 7 de la noche, los Premios HEAT 2026 comenzaron a revelar a los ganadores de sus 30 categorías.

Así quedaron los galardones de la noche:

Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera

Mejor Artista Femenina: Karol G

Álbum del Año: Carlos Rivera

DJ del Año: Juan Magán

Mejor Video: Carlos Rivera y Alejandro Fernández por “Sin Despedida”

Canción Para Videojuegos, Series o Películas: Shakira por “Zoo” de Zootopia 2

Productor del Año: Ovy on the Drums

Compositor del Año: Gianmarco

Mejor Arista Urbano: Arcángel

Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme

Mejor Artista Rock: Maná

Mejor Artista Región Sur: Cazzu

Mejor Artista Región Norte: Gabito Ballesteros

Fandom del Año: La Perversa -VibraPerversa

Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules

Mejor Artista Revelación: Yeri Mua

Mejor Artista Pop: Ha*Ash

Influencer del Año: Aaron Mercury

Mejor Colaboración: Arthur Hanlon & Thalía por “Así Fue”

Mejor Artista Región Popular: Jessi Uribe

Mejor Artista Tropical: Grupo 5

Mejor Artista Salsa: Brunella Torpoco

Mejor Contenido en Plataforma: Karime Kooler

Mejor Grupo o Banda

Mejor Artista Región Andina

Promesa Musical

Mejor Artista Urbano Dominicano

Canción del Año

Director de Videoclips del Año

Mejor Canción Viral

Canción Religiosa

Dónde ver los Premios HEAT 2026 en vivo desde México

La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards 2026 se podrá seguir en vivo de forma gratuita a través de:

La plataforma digital oficial LosHeat.tv

JaliscoTV

Aplicación móvil oficial