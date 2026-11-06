Te decimos quiénes fueron los ganadores de los Premios Heat 2026. Acá la lista completa por categoría.

Este 5 de noviembre se llevaron a cabo los Premios HEAT 2026, celebrando su primera edición mexicana desde el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

Grupo Firme recibe premio al Compromiso Social en los Premios HEAT 2026
Grupo Firme recibe premio al Compromiso Social en los Premios HEAT 2026 (Cortesía)

Ganadores de los Premios HEAT 2026: lista completa por categoría

En punto de las 7 de la noche, los Premios HEAT 2026 comenzaron a revelar a los ganadores de sus 30 categorías.

Así quedaron los galardones de la noche:

  • Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera
  • Mejor Artista Femenina: Karol G
  • Álbum del Año: Carlos Rivera
  • DJ del Año: Juan Magán
  • Mejor Video: Carlos Rivera y Alejandro Fernández por “Sin Despedida”
  • Canción Para Videojuegos, Series o Películas: Shakira por “Zoo” de Zootopia 2
  • Productor del Año: Ovy on the Drums
  • Compositor del Año: Gianmarco
  • Mejor Arista Urbano: Arcángel
  • Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme
  • Mejor Artista Rock: Maná
  • Mejor Artista Región Sur: Cazzu
  • Mejor Artista Región Norte: Gabito Ballesteros
  • Fandom del Año: La Perversa -VibraPerversa
  • Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules
  • Mejor Artista Revelación: Yeri Mua
  • Mejor Artista Pop: Ha*Ash
  • Influencer del Año: Aaron Mercury
  • Mejor Colaboración: Arthur Hanlon & Thalía por “Así Fue”
  • Mejor Artista Región Popular: Jessi Uribe
  • Mejor Artista Tropical: Grupo 5
  • Mejor Artista Salsa: Brunella Torpoco
  • Mejor Contenido en Plataforma: Karime Kooler
  • Mejor Grupo o Banda
  • Mejor Artista Región Andina
  • Promesa Musical
  • Mejor Artista Urbano Dominicano
  • Canción del Año
  • Director de Videoclips del Año
  • Mejor Canción Viral
  • Canción Religiosa

Dónde ver los Premios HEAT 2026 en vivo desde México

La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards 2026 se podrá seguir en vivo de forma gratuita a través de:

  • La plataforma digital oficial LosHeat.tv
  • JaliscoTV
  • Aplicación móvil oficial
¿Dónde ver los Premios HEAT 2026 en vivo? Horario en México
Premios HEAT 2026 (Michelle Rojas / SDPnoticias )