Te decimos quiénes fueron los ganadores de los Premios Heat 2026. Acá la lista completa por categoría.
Este 5 de noviembre se llevaron a cabo los Premios HEAT 2026, celebrando su primera edición mexicana desde el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.
Ganadores de los Premios HEAT 2026: lista completa por categoría
En punto de las 7 de la noche, los Premios HEAT 2026 comenzaron a revelar a los ganadores de sus 30 categorías.
Así quedaron los galardones de la noche:
- Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera
- Mejor Artista Femenina: Karol G
- Álbum del Año: Carlos Rivera
- DJ del Año: Juan Magán
- Mejor Video: Carlos Rivera y Alejandro Fernández por “Sin Despedida”
- Canción Para Videojuegos, Series o Películas: Shakira por “Zoo” de Zootopia 2
- Productor del Año: Ovy on the Drums
- Compositor del Año: Gianmarco
- Mejor Arista Urbano: Arcángel
- Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme
- Mejor Artista Rock: Maná
- Mejor Artista Región Sur: Cazzu
- Mejor Artista Región Norte: Gabito Ballesteros
- Fandom del Año: La Perversa -VibraPerversa
- Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules
- Mejor Artista Revelación: Yeri Mua
- Mejor Artista Pop: Ha*Ash
- Influencer del Año: Aaron Mercury
- Mejor Colaboración: Arthur Hanlon & Thalía por “Así Fue”
- Mejor Artista Región Popular: Jessi Uribe
- Mejor Artista Tropical: Grupo 5
- Mejor Artista Salsa: Brunella Torpoco
- Mejor Contenido en Plataforma: Karime Kooler
- Mejor Grupo o Banda
- Mejor Artista Región Andina
- Promesa Musical
- Mejor Artista Urbano Dominicano
- Canción del Año
- Director de Videoclips del Año
- Mejor Canción Viral
- Canción Religiosa
Dónde ver los Premios HEAT 2026 en vivo desde México
La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards 2026 se podrá seguir en vivo de forma gratuita a través de:
- La plataforma digital oficial LosHeat.tv
- JaliscoTV
- Aplicación móvil oficial