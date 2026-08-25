Graciela Domínguez Nava es una diputada federal de Morena con licencia, que es vista como una posibilidad para ser la gobernadora interina tras la licencia de Rubén Rocha Moya.

Pero ¿qué más se sabe de Graciela Domínguez Nava? Te lo contamos con estos datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Graciela Domínguez Nava podría ser gobernadora interina de Sinaloa

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava es una diputada federal de la LXVI Legislatura por Morena presentando 11 iniciativas hasta la fecha de hoy, siendo originaria de Chametla en El Rosarito, Sinaloa.

En 1999 y hasta 2013, Graciela Domínguez Nava militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), trabajando desde distintos cargos.

Asimismo, Nava ha destacado por su activismo con el movimiento pesquero en Sinaloa, derechohabientes del Infonavit y personas desplazadas por la presa Picachos.

Graciela Domínguez Nava aspira a ser gobernadora de Sinaloa, pues realizó se registró en el proceso de Morena para esta pre candidatura designada a las elecciones 2027.

Graciela Domínguez Nava, diputada por Morena en Sinaloa. (Facebook/graciela.domingueznava )

La diputada con licencia formó parte del gabinete de Rubén Rocha Moya como secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, pero renunció a este para competir por la diputación federal que logró en 2024.

¿Qué edad tiene Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava tiene 50 años de edad, pues nació el 18 de febrero de 1976.

¿Quién es el esposo de Graciela Domínguez Nava?

Se desconoce si Graciela Domínguez Nava tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava es del signo zodiacal de Acuario, pues nació un 18 de febrero.

¿Cuántos hijos tiene Graciela Domínguez Nava?

Se cree que Graciela Domínguez Nava tiene un hijo llamado Moisés Domínguez.

¿Qué estudió Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Graciela Domínguez Nava, diputada por Morena en Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava actualmente es diputada federal de la LXVI Legislatura, siendo su cargo del 2024 al 2027. Sin embargo, al 25 de agosto de 2026, tiene licencia.

Anteriormente, Graciela Domínguez Nava fue maestra en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Asimismo, ha tenido otros cargos públicos como:

Diputada local en Sinaloa LXIII Legislatura

Jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos

Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa

Diputada local en Sinaloa LIX Legislatura

A su vez, Graciela Domínguez Nava también es escritora del libro Picachos: Los caminos del desarraigo y la resistencia.

Graciela Domínguez Nava podría ser gobernadora interina de Sinaloa

La diputada Graciela Domínguez Nava es una de las figuras que se enlistan para ser la gobernadora interina de Sinaloa, tras la nueva licencia de Rubén Rocha Moya.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha externado la importancia de que en esta ocasión el interino sea alguien que perdure hasta las elecciones 2027 para brindar estabilidad a Sinaloa.

Graciela Domínguez, diputada de Sinaloa por Morena. (X/GracielaDguezN)

Ante ello, el Congreso de Sinaloa convocó a una Sesión Extraordinaria hoy 25 de agosto de 2026, para -se cree- definir al interino, luego de que aplazó la decisión tras la nueva licencia de Moya.

Actualmente, Graciela Domínguez Nava tiene licencia como diputada federal luego de que la pidió en junio para participar en el proceso interno de Morena para las elecciones 2027, siendo que ella busca ser gobernadora de Sinaloa.