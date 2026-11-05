Humberto Musacchio, periodista, subdirector y exfundador del periódico La Jornada, murió a los 83 años de edad la noche del 4 de noviembre de 2026, informó el propio medio de comunicación.

Musacchio destacó por su trayectoria de más de cinco décadas en el periodismo mexicano, principalmente en el ámbito cultural. Además, fue uno de los sobrevivientes del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Consuelo Sáizar de la Fuente, expresidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), quien a través de su cuenta de X despidió al escritor y envió sus condolencias a familiares y amigos.

Reacciones por la muerte del periodista cultural mexicano Humberto Musacchio (Especial)

¿De qué murió el periodista Humberto Musacchio?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de muerte del periodista Humberto Musacchio. Sin embargo, las reacciones por su fallecimiento no se hicieron esperar.

Entre ellas destacó la de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que reconoció su trayectoria de más de cinco décadas en el periodismo cultural del país.

Reacciones por la muerte del periodista cultural mexicano Humberto Musacchio (Especial)

Por su parte, el Fondo de Cultura Económica (FCE) también lamentó la muerte del periodista y escritor, y expresó sus condolencias a sus familiares.

Reacciones por la muerte del periodista cultural mexicano Humberto Musacchio (Especial)

A estas muestras de reconocimiento se sumaron periodistas y medios de comunicación en los que Musacchio colaboró a lo largo de su carrera.

Humberto Musacchio murió tan solo 9 días después de cumplir 83 años

Adicionalmente, Humberto Musacchio murió nueve días después de cumplir 83 años, tras dedicar más de medio siglo al ejercicio del periodismo en México.

Por el momento aún se desconoce dónde podrían llevarse a cabo los servicios funerales por la muerte del periodista, ni tampoco se sabe si más adelante podrían llevarse a cabo homenajes en su nombre.

Cabe recordar que antes de su fallecimiento, el periodista recibió en marzo de este 2026 un homenaje al Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán.