KATSEYE ha cancelado tres conciertos que tenía programados esta semana en Detroit, Chicago y Minneapolis, como parte de su gira mundial Wildworld.

La decisión se basa en la enfermedad de Megan Skiendiel, de 20 años.

KATSEYE cancela tres conciertos por enfermedad de Megan

La tarde de este jueves 5 de noviembre, el Target Center, vía redes sociales, anunció la cancelación del concierto que KATSEYE ofrecería en Minneapolis, el próximo sábado, debido a la “enfermedad de Megan”.

Por favor, conserven sus entradas. Serán válidas para la nueva fecha que anunciaremos pronto. Target Center

KATSEYE cancela su tercer concierto en Minneapolis (@TargetCenterMN/X)

El pasado lunes, la agrupación canceló su show musical en Detroit, solo 30 minutos antes de que estuvieran listas las integrantes para subir al escenario.

Lamentamos mucho compartir que el espectáculo de esta noche en el Little Caesars Arena se ha pospuesto debido a la enfermedad de Megan y no puede actuar esta noche. Queremos asegurarnos de que tenga el tiempo que necesita para descansar y recuperarse. KATSEYE

Horas antes de llevarse a cabo el concierto en Chicago, Illinois, en el United Center, KATSEYE pospuso su espectáculo.

Lamentamos compartir que el espectáculo de KATSEYE de esta noche en el United Center se ha pospuesto debido a la enfermedad de Megan. Por favor, no viajen al lugar, ya que las puertas no se abrirán para el espectáculo de esta noche. Nos disculpamos sinceramente por las molestias. KATSEYE

KATSEYE cancela su concierto en Chicago (United Center/Instagram)

¿Qué pasa con Megan de KATSEYE?

A través de redes sociales, Megan Skiendiel, de KATSEYE, explicó que pondrá en pausa sus actividades por recomendación médica, ya que sufre una conmoción cerebral.

Actualmente sufro una conmoción cerebral y estoy haciendo todo lo que está en mis manos para recuperarme y poder volver a estar en el escenario con todos ustedes. Hice todo lo posible por intentar llevar a cabo los espectáculos, pero los profesionales médicos me han aconsejado encarecidamente que me tome este tiempo para recuperarme por completo y poder regresar de forma segura. Megan Skiendiel

Asegura que en cuando se recupere por completo y su regreso pueda considerarse seguro, recompensará a sus fans.

Megan Skiendiel revela motivo de su pausa en Katseye (@meganskiendiel / Instagram)

Ella no es la única por la que KATSEYE ha modificado su agenda, Manon Bannerman y Sophia Laforteza pusieron en pausa su participación para centrarse en su salud mental.

Sophia anunció que retomará sus actividades con KATSEYE en enero de 2027.