El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que se encuentra preparando una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las posibles irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei.

De acuerdo con Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, la denuncia es un acuerdo entre todos los integrantes del Consejo General y es elaborada en conjunto por sus equipos jurídicos.

INE busca denuncia ante la FGR para sancionar a responsables de irregularidades

Ante medios de comunicación, Blanca Cruz reveló que el Consejo General del INE presentará una denuncia ante la FGR por posibles irregularidades durante la gestión de la expresidenta Taddei.

Precisó que la denuncia será presentada sin adjuntar un solo nombre en concreto, con la finalidad de deslindar responsabilidades en contra de quién o quiénes resulten responsables.

Blanca Cruz confirma 15 renuncias en el INE tras la salida de Guadalupe Taddei (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Cruz indicó que la acción legal que presentará el INE abarca la revisión de conductas desde Taddei hasta exintegrantes de la secretaría ejecutiva, administración, direcciones y subdirecciones.

Esto permitirá a la autoridad ministerial investigar a cualquier colaborador o excolaborador del INE que presente indicios de irregularidades ligadas a sus cargos.

Se espera que la denuncia sea presentada a más tardar el miércoles 4 de noviembre de 2026, con el objetivo de que se realicen las investigaciones lo más pronto posible.

Esto toda vez que áreas como el Órgano de Control Interno del INE y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya realizan sus propias indagatorias al respecto.

Blanca Cruz aclaró también que no se señalará algún delito en específico en la denuncia, para que sea la autoridad quien determine la tipificación de los hechos y sus respectivos procesos judiciales.