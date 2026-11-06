En seguimiento a los supuestos contratos irregulares de Guadalupe Taddei en el INE, se anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum alista medidas anticorrupción para transparentar contratos públicos.

Como ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, nos ha encargado un paquete anticorrupción. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Las medidas fueron confirmadas por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de evitar nuevos contratos irregulares en dependencias del gobierno.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

Sheinbaum alista paquete anticorrupción, adelanta Raquel Buenrostro

En entrevista con Radio Fórmula, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, reconoció que es necesario que los organismos internos adopten nuevos métodos para detectar actos de corrupción.

Nos queda a todas las áreas internas de control fijar en qué se falla. Cuáles son los filtros que no se ponen. Raquel Buenrostro Sánchez? Toma protesta como titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

De acuerdo con la funcionaria, la presidenta ha solicitado la formulación de un paquete anticorrupción para que estas prácticas sean detectadas a tiempo y se actúe en consecuencia.

En ese contexto, Raquel Buenrostro dijo que se propone la modificación de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, para de esta manera conocer al beneficiario final de las empresas.

“Lo que queremos es que en todas las contrataciones públicas, sepamos quién es el beneficiario final”, dijo al señalar que actualmente únicamente basta con un acta constitutiva.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, comenta sobre la crisis en el INE 📄, los señalamientos de corrupción 🔎, malos manejos y simulación de proveedores ⚖️. ¿Cuál era el modus operandi? 🏛️#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta… pic.twitter.com/TaV8j8QJk0 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 6, 2026

Anticorrupción vigilará “puertas giratorias” por caso Taddei

Como parte de las estrategias, Raquel Buenrostro indicó que se prestará más atención a las “puertas giratorias”, que ocurre cuando un funcionario trabaja en gobierno, y luego en sector privado para regresar al gobierno.

De acuerdo con los hallazgos, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas comenzaron su trayectoria en el servicio público durante la década de 1980, cuando trabajaron en:

Registro Nacional de Población (Renapo)

el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)

Posteriormente, se convirtieron en empresarios y proveedores de material electoral, para luego integrarse al INE y obtener contratos por más de 2 mil 646 millones de pesos de 2015 a 2025.