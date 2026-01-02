La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró la foto en la que aparece tomándose una selfie con un herido del descarrilamiento del Tren Interoceánico y resaltó que fue a petición del paciente.

“(Fue un) señor ferrocarrilero que no se podía levantar que me pidió una fotografía con su propio celular, sale la foto de alguien que estaba en el hospital y no sé quién haya sido, pero fue a petición suya”

Durante la conferencia mañanera de este 2 de enero, dijo que ella no publicó fotografías en redes sociales con las víctimas del accidente que visitó en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Oaxaca y Veracruz.

Paciente pide selfie a Claudia Sheinbaum en el hospital y ella accede

Claudia Sheinbaum dijo que el herido fue un trabajador ferrocarrilero que viajaba en el Tren Interoceánico que se descarriló, quien le pidió personalmente tomarse una foto.

De esa manera fue que la mandataria mexicana aceptó tomar la selfie con el celular del hombre porque él no podía incorporarse por una lesión en la pierna.

En la escena aparece Claudia Sheinbaum tomando la foto con el paciente acostado.

La presidenta dijo que el acercamiento con las victimas es una forma de decirles que no están solas y que el Estado les apoyará en lo que necesiten.

Enfermero asegura que paciente pidió selfie a Claudia Sheinbaum

En redes sociales, un enfermero del Hospital del IMSS de Salina Cruz, Oaxaca, confirmó la versión en la que el paciente identificado como Luis le pidió la foto a la presidenta.

Ante ello, desde Morena han insistido que no hubo uso indebido, hubo consentimiento, pero se ha usado de manera política.

Claudia Sheinbaum rechaza uso político del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum lamentó que se haya distorsionado la situación y se use de manera política.

Así lo dijo luego de la foto que se hizo viral y de que el 1 de enero se confirmó la muerte número 14 por el descarrilamiento del Tren interoceánico en Nizanda, Oaxaca.

También luego de que criticó una portada de El Universal en la que publicó las fotos de las víctimas fallecidas hasta ese momento sin consentimiento.