A través de un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que hasta el momento el Tren Interoceánico sigue operando bajo convenios temporales.

De acuerdo con la Semar, dichos acuerdos tienen el objetivo de blindar la seguridad de los pasajeros del Tren Interoceánico durante sus operaciones este 2026.

Semar manifestó que en materia de seguridad privada, el Tren Interoceánico firmó un acuerdo temporal para ampliar por los meses de enero y febrero de 2026 su contrato con la empresa SEDEGRAL.

Esto para que no se vieran afectadas las operaciones, toda vez que se declaró desierta la licitación pues los participantes no cumplieron con los requisitos técnicos necesarios.

Asimismo, Semar indicó que alcanzó un acuerdo temporal en materia de seguro para pasajeros del Tren Interoceánico con la empresa Ve por Más, el cual se firmó por enero de 2026.

No obstante, ya se analizan opciones que cuenten con más coberturas médicas y de protección integral.

Para el caso de los bienes patrimoniales, también se firmó un acuerdo temporal con Seguros Azteca, el cual de momento brindará cobertura durante el mes de enero 2026 en los estados de:

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Y es que de acuerdo con la Semar, ya se prepara una licitación en este tema para alcanzar una mejor cobertura por lo que resta de 2026.