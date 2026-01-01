A 4 días de ocurrido el accidente del Tren Interoceánico, la cifra de personas muertas se elevó a 14, pues se reportó que murió Hilda Alcántara debido a las lesiones que sufrió.

Por medio de un comunicado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expresó su pesar por el fallecimiento de la mujer de la tercera edad que ocurrió la mañana del 1 de enero.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años, ocurrido el día de hoy a las 10:35 horas" CEAV

IMSS reporta muerte de Hilda Alcántara, la víctima mortal 14 del accidente del Tren Interoceánico

Por causa de las heridas que sufrió durante el accidente del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, Hilda Alcántara, de 73 años, se sumó a la lista de víctimas mortales del descarrilamiento.

Sobre lo ocurrido, el IMSS Bienestar emitió un comunicado en el que informó sobre las condiciones bajo las cuales se produjo la muerte de Hilda Alcántar a 4 días de ocurrido el accidente.

En el desplegado, se destaca que desde que fue ingresada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca tras los hechos del 28 de diciembre, la mujer presentó un cuadro clínico de gravedad:

Fracturas de miembros inferiores: fémur, tibia y peroné

Múltiples fracturas costales

Ante ello, el organismo resaltó que aun cuando se realizaron las labores necesarias y los procedimientos médicos que correspondían, la mujer sufrió una tromboembolia pulmonar que devino en su fallecimiento.

Tras aseverar que se informó de manera oportuna a los familiares de la paciente, el IMSS Bienestar les envió sus condolencias y reiteró su compromiso por “estar cercanos y brindar apoyo integral”.

Aumenta a 14 la cifra de muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico (Yazmín Betancourt)

CEAV lamenta muerte de Hilda Alcántara

Luego de que el IMSS Bienestar reportó la muerte de Hilda Alcántara por las severas lesiones que sufrió en el accidente del Tren Interoceánico, la CEAV emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida.

En el desplegado, la comisión expresó su solidaridad a los familiares y seres queridos de la víctima 14, de quien afirmó, "recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia".

En cuanto a las acciones que se realizaron, sostuvo que se mantuvo contacto constante con la familia de la paciente y se continúa en comunicación para garantizar un acompañamiento integral.

"Nuestro compromiso es brindarles todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos" CEAV

Finalmente, la CEAV insistió en expresar su solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.