El Tren Interoceánico de la Línea Z se descarriló en Oaxaca con 241 pasajeros, informó la Secretaría de Marina (Semar) la mañana de este domingo 28 de diciembre.

A través de un mensaje por redes sociales, la Semar dio a conocer que en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z.

En este sitio se generó en descarrilamiento de la máquina principal cuando el Tren Interoceánico de la Línea Z tenía a bordo a 241 pasajeros y 9 tripulantes.

