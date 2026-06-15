El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum nombrar a la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, que lleva dos meses sin dirección tras la salida de Citlalli Hernández.

“Es una pena que algo que se presumía elevar a rango de Secretaría… hoy sea un área en el olvido” Paulina Rubio Fernández. Dputada federal PAN

Legisladoras como Paulina Rubio Fernández y Laura Álvarez Soto señalaron que la Secretaría de las Mujeres se encuentra en el olvido y pidieron que la designación sea sin cuotas ni pago político.

Además, criticaron que madres buscadoras fueran bloqueadas durante una manifestación en el Mundial 2026, denunciando falta de atención y escucha.

PAN pide designación de titular de Secretaría de las Mujeres sin cuotas

Paulina Rubio Fernández, también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que van dos meses de esa Secretaria sin dirección ni una política focalizada para proteger y atender a las mujeres.

Por su parte, Laura Álvarez Soto, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, dio que la designación debe ser sin cuotas ni pago político.

Cabe recordar que la Secretaría de las Mujeres lleva dos meses sin titular luego de que Citlalli Hernández regresó a ocupar la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

PAN condena que no se escuche a madres buscadoras

De paso, las legisladoras panistas criticaron que a las madres buscadoras las hayan bloqueado cuando intentaban manifestarse frente al Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca en el marco del Mundial 2026.

Lamentaron que a las mujeres no se les vea ni se les escuche y que “en vez de atenderlas les aventaron los granaderos”.