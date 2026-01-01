Se elevó a 14 la cifra de muertos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en Nizanda, Oaxaca.

El 1 de enero de 2026, la Secretaría de Marina (Semar) dijo que “lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico”.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico se registró el domingo 28 de diciembre de 2025 cuando se dirigía a Coatzacoalcos, Veracruz, con 241 pasajeros y nueve tripulantes.

Información en desarrollo…