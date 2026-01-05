Durante la mañana de este lunes 5 de enero, tres víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra las contratistas constructoras del proyecto ferroviario.

Dicha denuncia contra contratistas del Tren Interoceánico esta dirigida a 3 de las constructoras, siendo:

Comsa S.A. de C.V. Grupo Constructor Diamante DANIFERROTOOLS S.A. de C.V.

Así como las denuncia contra contratistas del Tren Interoceánico corresponder por los delitos de lesiones, abuso de autoridad, ejercicio excesivo de funciones, señalamientos que tendrán que ser confirmado por la Fiscalía o en su caso nombrar los cargos según las indagaciones.

Se precisó que la denuncia presentada contra contratistas del Tren Interoceánico corresponde a nombre de Juan Manuel, Flor y Alexis, misioneros chihuahuenses y víctimas en el descarrilamiento del tren.

🚨 Abogados de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentaron una denuncia ante la FGR



“Más allá del apoyo económico del gobierno, esto no termina ahí: hay personas afectadas que hoy no están en casa”pic.twitter.com/AsjNeX7LBz — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 5, 2026

Abogados llaman a no politizar Denuncias contra contratistas del Tren Interoceánico

Tras la denuncia interpuesta contra contratistas del Tren Interoceánico, los abogados de las víctimas han llaman a no politizar el caso.

“Es importante señalar y es algo que las víctimas me han expresado, primero sabemos que es un asunto con la línea muy delgada en el tema político, pero aquí quiero que seamos muy respetuosos”. Adrián Arellano Regino, representante de las víctimas del Tren Interoceánico

Ante ello, el abogado Adrián Arellano Regino, representante de las víctimas del Tren Interoceánico argumentó que de politizar el casos del Tren Interoceánico se perdería la voz se sus clientes, pues lo que busca es esclarecer los lamentables hechos, así como prevenir para que esto no vuelva pasar.