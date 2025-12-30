La secretaría de Gobernación (Segob) identificó a las 13 víctimas mortales del accidente del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre, donde además 98 personas resultaron heridas.

El gobierno de Oaxaca, así como el gobierno federal, realizaron acciones de rescate en la zona del accidente, donde un tren con 241 pasajeros se descarriló.

Por el accidente 70 personas heridas requirieron de hospitalización debido a las lesiones provocadas por el descarrilamiento.

Lista de las 13 personas que murieron en el accidente del Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico, inaugurado el 22 de diciembre de 2023, registró un accidente en el tramo de Nizanda, Oaxaca, de la Línea Z la mañana del domingo 28 de diciembre.

Este accidente dejó 13 personas muertas y 98 más lesionadas; según los últimos reportes, la cifra no ha cambiado desde el momento del siniestro.

La lista completa de las víctimas que murieron en el accidente del Tren Interoceánico a continuación:

Elena Solorza Cruz: 6 años. María Antonia Rosales Mendoza: 58 años. Bersain Cruz López: 65 años. María Concepción Barbosa Acevedo: 65 años. Israel Enrique Gallegos Soto: 60 años. Inés Alvarado Rojas: 57 años. Amada Rasgado Lázaro: 70 años. Patricia Medina Pérez: 49 años. Luisa Camila Serrano Moreno: 15 años. María Luisa Pasaron González: 66 años. Raúl López Cruz: 67 años. Rogelio Alfonso Luna Luna: 63 años. Honoria Medina Pérez: 56 años

Asimismo, recordó que los familiares de las víctimas de esta tragedia pueden comunicarse al número de teléfono: 55 2230 2106

Trasladan cuerpos de muertos por accidente en Tren Interoceánico a sus lugares de origen

Por otra parte, autoridades de Oaxaca compartieron que, tras la confirmación de la cifra de muertos por el accidente del Tren Interoceánico, sus cuerpos serán trasladados a su lugar de origen.

De acuerdo con Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, se iniciaron los trámites administrativos para los traslados.

Esto hacia:

Mexicali, Baja California

Coatzacoalcos, Veracruz

Acayucan, Veracruz

Minatitlán, Veracruz