A través de redes sociales, el IMSS Bienestar informó que un par de pacientes que estaban internados tras resultar heridos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ya fueron dados de alta.

“Un paciente del Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz y otro del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” recibieron su alta médica" IMSS Bienestar

El IMSS Bienestar compartió un par de mensajes en redes sociales, en el que explicó que 2 personas que habían resultado heridas por el accidente del Tren Interoceánico, fueron dadas de alta este jueves 1 de enero.

En sus publicaciones, refirió que los pacientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentaron una evolución favorable y ya no están internados, estaban internados en estos centros hospitalarios del estado de Oaxaca:

Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz

Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso

Asimismo, detalló que ambos fueron dados de alta con los medicamentos necesarios para sus tratamientos y estarán bajo monitoreo puntual en consulta externa, por lo que se les dará atención en especialidades como medicina interna y psicología.

Se debe destacar que este mismo 1 de enero, cuando se reportó que 2 heridos del Tren Interoceánico fueron dados de alta, también se informó la muerte de la víctima 14 del accidente.

El mismo IMSS Bienestar compartió un comunicado en el que explicó que se trata de Hilda Alcántara, mujer de 73 años de edad que sufrió una tromboembolia pulmonar que devino en su fallecimiento.

Heridos del accidente del Tren Interoceánico (Eduardo Díaz / sdpnoticias)

IMSS Bienestar reporta que aún hay 5 hospitalizados por accidente del Tren Interoceánico

Tras informar que un par de pacientes del accidente del Tren Interoceánico ya fueron dados de alta, el IMSS Bienestar reportó que aún hay 5 personas que permanecen hospitalizadas:

2 personas en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz

2 personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

1 persona en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Al garantizar que los pacientes están recibiendo atención médica especializada, el IMSS Bienestar resaltó que también se encuentran bajo un estricto monitoreo constante por parte del equipo médico.

Finalmente, el organismo garantizó que en lo que corresponde a los familiares de las personas que siguen hospitalizadas, se les está brindando un acompañamiento permanente.