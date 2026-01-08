La terminal del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec suspendió de manera indefinida todas sus operaciones luego del descarrilamiento del pasado 28 de diciembre 2025.

De acuerdo con las cifras oficiales, el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca dejó cerca de 98 heridos y 14 muertos, además que dejó sin funcionamiento este transporte.

Así opera el Tren Interoceánico tras el descarrilamiento: lo que debes saber (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Suspenden operación en el Tren Interoceánico tras el descarrilamiento

A 10 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, las líneas que parten desde Salina Cruz están suspendidas como medida preventiva luego del accidente del pasado 28 de diciembre.

La Línea Z del Tren Interoceánico está suspendida de manera indefinida por el accidente al igual que la línea K, aunque esta no pasa por el lugar del accidente, se realizan revisiones técnicas.

Cabe mencionar que la línea Z del Tren Interurbano corre de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca; mientras que la línea K va de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a Tonalá, Chiapas.

Por otro lado, la línea FA, que va de Coatzacoalcos a Palenque, no hizo su inauguración pues solo realizó una semana de prueba y el descarrilamiento del Tren Interoceánico no permitió más pruebas.