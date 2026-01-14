IMSS Edomex responde a video de pelea entre personal médico en Tlalnepantla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Estado de México, respondió al video difundido de una pelea entre personal médico en Tlalnepantla.

Esto luego de que en redes sociales se diera a conocer una grabación que muestra a una doctora y un enfermero sostener una fuerte discusión, ocurrida en el Hospital General 72 del IMSS Tlalnepantla, en el Edomex.

¿Qué pasó en hospital del IMSS Tlalnepantla, en el Edomex?

A través de un comunicado, el IMSS Edomex respondió al video que muestra una acalorada pelea entre personal médico del Hospital General 72 de Tlalnepantla.

🤬 SE PELEAN DOCTORA Y ENFERMO EL EN IMSS DE TLALNE

🏥 Fue difundido un video donde se observa una pelea a gritos entre una doctora y un enfermero al interior del Hospital General #72, en #Tlalnepantla

😡 De acuerdo con reportes, la doctora suele dirigirse de esta manera al… pic.twitter.com/Frn3SHxjKD — Daniel Camargo (@DanielCamargoMX) January 13, 2026

La grabación revela en primera instancia a una doctora decir: “de mi te vas a acordar, pinche gordo asqueroso, inútil, pinche lava colas”.

Acto seguido, el enfermero responde al insulto, también con palabras altisonantes: “a quien me pongas me va a pelar la verga”.

La doctora confronta al enfermero, a quien luego de esto agrede físicamente al soltarle un manazo.

Un segundo enfermero que se encuentra cerca intercede en la pelea y pide a la doctora que detenga la confrontación.

De acuerdo con la información, el video habría sido grabado por familiares de pacientes .

Esto dijo IMSS Edomex tras pelea entre personal médico en Tlalnepantla

Mediante un comunicado, el IMSS Edomex rechazó los actos de conducta entre personal médico, ocurridos dentro del Hospital General 72 de Tlalnepantla.

La institución señaló que lo sucedido no corresponde a los principios de respeto, profesionalismo ni trato digno que los rigen.

Por tal motivo, se realizan las investigaciones internas para deslindar responsabilidades, con el objetivo de aplicar las posibles sanciones conforme a su reglamento.

El IMSS Edomex reiteró que el personal médico está sujeto a un Código de conducta y ética, por lo que deben comportarse con respeto en todo momento.