La mañana del domingo 28 de diciembre se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico de la Línea Z en Oaxaca, donde 13 personas murieron y 98 personas más resultaron heridas.

Ante el accidente, autoridades estatales y federales se movilizaron para el rescate de los 294 pasajeros a bordo.

Inicialmente se contabilizaron 20 heridos por las autoridades; sin embargo, para la noche del domingo la cifra ya superaba las 90 personas.

Aquí te damos la lista completa de los pasajeros del Tren Interoceánico, inaugurado el 22 de diciembre de 2023, que se mantienen hospitalizados tras el accidente.

Lista completa de hospitalizados tras accidente del Tren Interoceánico

Tras el accidente del Tren Interoceánico la Secretaría de Gobernación compartió la lista completa de las personas que se encuentran hospitalizadas en diferentes hospitales de Oaxaca.

La lista completa de las 70 personas hospitalizadas, al corte de las 11: 56 de la noche del 28 de diciembre, en 5 centros hospitalarios diferentes son:

Hospital de Juchitán

Abigail Lizarraga Arias (34 años). Abril Solorzano Cruz (12 años). Akwjo Salazar Rodríguez (72 años). Calli Santiago Antonio (18 años). Elidia de la Cruz López (66 años). Gilberta Josefina Calvo Vasquez (Sin dato de edad). Jorge Alberto Hernández (29 años). Liliana del Carmen González Cruz (30 años). Livia A. Alvarado (73 años). Luis Augusto Kat Canto (Sin dato de edad). María Fernanda Serrano Moreno (13 años). Martha Lidia Santiago Antonio (42 años). Mellani Zaragoza Medina (17 años). Miguel Ángel Fabre Bajaron (44 años). Nahomi Katerine Ríos Vasquez (21 años). Nelli Rosario Arana Serrano (57 años). Patricia Castro Sánchez (23 años). Tiare Deyanira Mendoza Hernández (33 años). Ulises Jauregui García (51 años). Uriel Castillejos Cruz (20 años). Víctor Ventral Ordóñez (18 años). Ximena Ríos (9 años).

Hospital General de Salina Cruz

Hernández Hernández Ariadna (33 años). López Hernández Ian Oswaldo (12 años).

Hospital Ixtepec

Ana Guadalupe Fabre Pasaron (48 años). Axel Eduardo Antonio Fabre (16 años). Carla Valeria Sánchez Cheng (22 años). Claudia Cruz Alcántara (47 años). Ereida López Ordaz (54 años). Felipe Calvo Chiapas (Chipas) (Chiñas) (33 años). Guadalupe Ruiz Zambrano (78 años). Gustavo Alejandro Del Toro González (36 años). Itza Julisa Márquez Alejo (21 años). María del Carmen Chiñas Reyes (55 años). Perla Del Carmen Toledo Ávalos (20 años).

Matías Romero

Alexia Cerquedo Mejía (20 años). Alexis Iglesias Temichs (20 años). Alexis Ríos Gallegos (17 años). Alma Jasive Bemol Albores (32 años). Alonso Ríos Gallegos (11 años). Ashley Aylin Fabre Mingo (13 años). Claudia Gallegos Castillo (38 años). Dulce Nayeli López Morales (31 años). Edwin Alan Gómez Falcón (32 años). Emérit Daniel Ríos López (8 años). Feliciano Cruz Benítez (46 años). Flor Temichs Cinta (47 años). Gustavo Ríos Ponce (38 años). Indira Lara Pineda (32 años). Itzel Sosa Carrasquedo (30 años). Jeferson Javier Laureano Bemol (11 años). Jesús Antonio Ángel Sánchez (24 años). Joana Osorio Castro (19 años). José Luis Fabre Pazarro (37 años). José Matías Fabre Falcón (7 años). Juan Daniel Ríos Ponce (32 años). Juan Manuel Iglesias López (45 años). Karla Mérida Leyva Castillejos (73 años). Lindoro Hernández Ortiz (78 años). María Eugenia Zaragoza Ceja (72 años). Melani Arum Laureano Bemol (7 años). Paola Laureano Bemol (4 años). Regina Torres Castro (3 años). Yuleni Vázquez Flores (24 años).

Tehuantepec

Domínguez Ramírez Ronaldo (61 años). Domínguez Rosales Libertad (25 años). Lara Pineda Alfonso (26 años). Moreno Vásquez Gabriela (49 años). Ortiz López Karla (19 años). Palacios Pacheco Efrén (61 años).

IMSS actualiza estado de personas hospitalizadas tras accidente del Tren Interoceánico

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió que, con corte a las 5:00 horas del 29 de diciembre, el estado de las personas hospitalizadas.

Según el titular del IMSS; Zoé Robledo, en el Hospital General de Salina Cruz hay 16 personas atendidas; donde 4 fueron dadas de alta durante la noche y otras 4 ingresaron para atención.

Por otra parte, en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero ya solo hay 3 personas hospitalizadas, señaló el funcionario.