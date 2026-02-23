Kenia López Rabadán pide a la Cámara de Diputados legislar por la seguridad de México luego de la jornada de violencia tras el abatimiento de El Mencho.

De manera contundente, Kenia López Rabadán destacó que pacificar a México debe de ser prioridad nacional, como una estrategia integral del Estado.

“La paz se logra con corresponsabilidad y autoridad institucional, y aquí desde la Cámara de Diputados debemos ser corresponsables para lograr esa paz que tanto México necesita” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán señaló que la Cámara de Diputados será corresponsable para lograr la paz de México

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció la templanza de las familias mexicanas y la labor de las Fuerzas Armadas durante operativo en Jalisco.

Quienes deben estar tras las rejas son los delincuentes, no las familias.



Reconozco la templanza de las familias mexicanas, el trabajo de las Fuerzas Armadas y corporaciones que participan en el operativo, y expreso mis condolencias a quienes pierden a un ser querido.



Pacificar… pic.twitter.com/LTIyKKKIxV — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 23, 2026

Sin embargo, Kenia López Rabadán señaló que la Cámara de Diputados será corresponsable para lograr la paz que tanto requiere México.

Expuso que la paz se logra con corresponsabilidad y autoridad institucional, “y aquí desde la Cámara de Diputados debemos ser corresponsables para lograr esa paz que tanto México necesita”.

Para Kenia López Rabadán pacificar México debe de asumirse como la prioridad nacional y como una estrategia del Estado.

“Frente a este momento, México necesita la participación decidida de todas las autoridades para construir una normalidad de paz, donde la ley prevalezca en cada territorio del país” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán señaló que se debe de fortalecer el marco jurídico, cerrar espacios a la impunidad, garantizar recursos suficientes para la seguridad y ejercer con firmeza la función de control y rendición de cuentas.

“Debemos asumir nuestra responsabilidad, fortaleciendo el marco jurídico, cerrando espacios a la impunidad, garantizando recursos suficientes para la seguridad y ejerciendo con firmeza nuestra función de control y rendición de cuentas” Kenia López Rabadán

En ese sentido, Kenia López Rabadán recordó que la seguridad debe de ir acompañada por la coordinación, inteligencia y una verdadera política de Estado.

Kenia López Rabadán enfatizó que para desarticular el crimen organizado se debe eliminar cualquier tipo de vinculo desde el poder público.

“Los gobiernos deben dejar de ayudar, por acción u omisión, a las estructuras criminales; deben dejar de ser gobiernos cómplices. Las instituciones deben limpiarse cuando han sido infiltradas y la impunidad, venga de donde venga, debe terminar” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán asegura que quienes deben estar en las rejas son los delincuentes y no los ciudadanos

Kenia López Rabadán considera que en México quienes deberían de estar tras las rejas son los delincuentes y no los ciudadanos .

“Quienes deben estar tras las rejas son los delincuentes, no los ciudadanos” Kenia López Rabadán

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Kenia López Rabadán aseguró que los ciudadanos no deben de vivir bajo amenaza.

“El temor no debe ser la normalidad en México. Las y los ciudadanos honestos no deben vivir bajo amenaza. La normalidad de tener paz con ley implica que los criminales enfrenten la justicia y que las familias mexicanas vivan en libertad” Kenia López Rabadán

Destacó que el único que tiene el monopolio legítimo de la fuerza es del Estado, advirtió que es preocupante la expansión que el crimen organizado en el país.

“El monopolio legítimo de la fuerza es del Estado, y ejercerlo con responsabilidad es el camino correcto” Kenia López Rabadán

Y es que consideró que el debilitamiento institucional fortaleció a la delincuencia.

“Lamento que los hechos violentos recientes evidencian la expansión territorial y la capacidad de fuego que el crimen organizado ha alcanzado en el país, fenómeno que no fue espontáneo, sino resultado de estrategias fallidas e incluso de la colaboración indebida de autoridades corruptas” Kenia López Rabadán

En su mensaje se solidarizó con las familias mexicanas que el día de ayer vivieron momentos de miedo e incertidumbre, y que tuvieron la templanza de resguardar lo más valioso: su vida y la de los suyos.

Kenia López Rabadán expresó su pésame a los familiares de los integrantes del Ejercito que perdieron la vida defendiendo a nuestro país y a sus instituciones.

Asimismo, hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano y a las corporaciones que participaron en el operativo del domingo 22 de febrero, cumpliendo con honor su deber en defensa del Estado mexicano.