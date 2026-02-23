La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que lamentó las muertes de militares ocurridas durante los operativos por El Mencho en Jalisco.

“La Secretaria de la Defensa Nacional expresa su más profundo pesar por los lamentables hechos ocurridos en el Estado de Jalisco el 22 de febrero de 2026, en los que integrantes de esta institución resultaron heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber" Sedena

En la publicación, la Sedena resaltó que los elementos que murieron y resultaron heridos durante las acciones, son una clara muestra del compromiso del Ejército con la seguridad del país.

Cabe destacar que en la mañanera del 23 de febrero, las autoridades federales dieron a conocer el saldo de militares que murieron durante los operativos por El Mencho en Jalisco.

Sedena expresa “profundo pesar” por muerte de militares en operativos por El Mencho en Jalisco

La mañana del domingo 23 de febrero, elementos de la Sedena, Guardia Nacional y la FGR, desplegaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de detener a El Mencho.

En dichas acciones y en despliegues posteriores realizados en otros puntos del país, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se enfrentaron a los militares causando decenas de bajas.

Ante ello, la Sedena compartió un comunicado en el que lamentó las muertes de los militares y expresó su “profundo pesar” por las pérdidas, así como por los elementos que resultaron heridos.

"Honramos la memoria de quienes, con lealtad, valentía y compromiso, entregaron lo más valioso que puede ofrecer un soldado a la nación: su vida.Su actitud firme, valiente y decidida puso de manifiesto el compromiso inquebrantable de toda mujer y todo hombre que porta el uniforme militar para velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana." Sedena

De la misma forma, la Sedena resaltó que en adelante va a honrar la memoria de los militares que con “lealtad, valentía y compromiso”, entregaron su vida por la nación.

En especial porque aseveró que la actitud firme, valiente y decidida dejó de manifiesto el “compromiso inquebrantable” de los integrantes del Ejército por la seguridad y el bienestar del pueblo de México.

Para las familias, reiteró su solidaridad y garantizó acompañamiento y respaldo absoluto, pues sentenció que el sacrificio de los militares “no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor.

Sedena lamenta muerte de militares ( @Defensamx /X)

¿Cuántos militares murieron en operativos por El Mencho en Jalisco?

Tras los en operativos por El Mencho en Jalisco que terminaron con la muerte del líder criminal y desataron una violenta reacción, el gobierno federal reveló el número de militares que murieron.

En la conferencia mañanera del 23 de febrero, el gabinete de seguridad indicó que en total se contabilizaron 60 personas muertas:

25 elementos de la Guardia Nacional

1 custodio

1 elemento de la Fiscalía de Jalisco

30 miembros de grupos delictivos

Sobre los compañeros caídos, el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla, extendió un mensaje al borde de las lágrimas para dar su pésame a las familias de los militares que murieron.