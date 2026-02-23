La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos elogió públicamente la valentía de las fuerzas de seguridad mexicanas tras el operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un mensaje difundido en X (antes Twitter), la oficina del Departamento de Estado reconocieron la acción del Gobierno de México y destacaron la coordinación y ejecución de la operación que puso fin al liderazgo del capo.

El domingo 22 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de El Mencho, quien fue abatido en un operativo en Talpa de Allende, Jalisco.

Sin embargo, tras el operativo se desató una jornada violenta en Jalisco y en al menos otros 13 estados del país, con bloqueos carreteros, ataques armados, vehículos incendiados, heridos y personas fallecidas.

Estados Unidos reconoce a México por la “eliminación” de El Mencho

En su posicionamiento oficial, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó que la muerte de El Mencho, líder del CJNG representa el fin de lo que calificaron como un “régimen de terror”.

“Estados Unidos elogia a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su régimen de terror. Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación” Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos en X

Cabe recordar que El Mencho también enfrentaba procesos judiciales en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, por lo que su muerte tenía implicaciones binacionales en materia de seguridad.

Confirman muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional tras operativo contra El Mencho

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional durante los hechos violentos posteriores al operativo.

De acuerdo con el reporte oficial, las bajas ocurrieron en distintos puntos de Jalisco:

Atotonilco, Jalisco: 8 elementos murieron en una emboscada.

Las Cañadas, Zapopan: 6 elementos fallecieron en enfrentamientos en el cruce hacia la carretera a Saltillo.

Teocaltiche: 1 elemento perdió la vida en una base de operaciones.

Además, otros 10 elementos de la Guardia Nacional murieron en ataques coordinados y bloqueos registrados en diversas zonas de Jalisco y en los límites con Michoacán.

También se reportó personal policial herido en Michoacán, uno de los estados afectados por la jornada violenta del domingo 22 de febrero de 2026.