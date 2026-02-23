Ronald Johnson lamenta bajas en Sedena tras operativo contra El Mencho

Ronald Johnson lamentó las bajas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el operativo en la sierra de Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En un mensaje en redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México expresó sus condolencias a las familias de los militares caídos y destacó la valentía de los agentes, cuyo sacrificio “nunca será olvidado en ambos lados de la frontera”.

Johnson subrayó además que la cooperación bilateral en seguridad ha alcanzado niveles sin precedentes.

En su cuenta de X, Ronald Johnson lamentó “profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos” que participaron en el operativo contra El Mencho.

Resalto que los agentes mexicanos hicieron su máximo sacrificio durante el operativo contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Lamento profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante el reciente operativo contra el CJNG y El Mencho” Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson subrayó que la valentía y compromiso de los agentes “nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera”.

“Su valentía, compromiso y servicio no serán olvidados en ninguno de los dos lados de la frontera” Ronald Johnson

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que en el operativo del pasado domingo 22 de febrero se registró la muerte de 25 integrantes de la Guardia Nacional.

La noticia del abatimiento de El Mencho provocó una respuesta del CJNG, que ejecutó bloqueos, incendios y ataques en al menos siete estados.

Ronald Johnson resalta cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad

En su mensaje, Ronald Johnson envió sus condolencias a las familias de los agentes que perdieron la vida.

Ronald Johnson puntualizó que los que han portado uniforme comprenden el dolor de perder a un compañero en el cumplimiento de su deber.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano” Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México

Sin embargo, destacó que el sacrificio de los agentes caídos contribuye a que las familias de ambos países vivan con mayor paz y seguridad.

“Sus acciones ayudan a garantizar que nuestras familias, y las suyas, vivan en mayor paz y seguridad. Nos unimos a nuestros colegas mexicanos y los honramos hoy y siempre” Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México

En otro mensaje Ronald Johnson señaló que la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha alcanzado “niveles sin precedentes”.

Lo que ha permitido fortalecer los mecanismos conjuntos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

Ronald Johnson destacó que Estados Unidos se mantiene firme junto a México en la lucha contra las organizaciones criminales.