El rechazo de Claudia Sheinbaum a declarar una guerra contra el narcotráfico tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, generó críticas de Elon Musk.

El empresario de Estados Unidos acusó a la presidenta de México de tener vínculos con los cárteles del narcotráfico por anteponer los derechos humanos a un enfrentamiento directo.

A través de X, Elon Musk señaló que “los jefes” de Sheinbaum serían los del crimen organizado.

En respuesta, diversos senadores de Morena defendieron la estrategia de seguridad y destacaron la cooperación con Estados Unidos.

Elon Musk cuestiona decisión de Claudia Sheinbaum a no declarar guerra contra el narco

Durante la mañanera del pueblo del 23 de febrero de 2026, se habló sobre la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho en Tapalpa, Jalisco, a lo que la presidenta descartó el regreso de la guerra contra el narco.

Tras aclarar que Estados Unidos participó en compartir con México información de El Mench, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) rechazando que militares extranjeros hayan intervenido en una operación conjunta, la presidenta también rechazó que se declare una guerra contra el narco.

Sin embargo, las declaraciones de Sheinbaum anteponiendo los derechos humanos a un enfrentamiento sangriento con los cárteles, llevaron a Elon Musk a señalar un supuesto vínculo de la mandataria con el crimen organizado.

A su perspectiva, según lo compartido en X, Elon Musk argumenta que los “jefes” de Claudia Sheinbaum son los del cártel, asegurando que por ello prefiere no declarar una guerra.

“Ella solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le dicen que diga. Digamos que su castigo por la desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’...”. Elon Musk, empresario.

Defienden trabajo de Claudia Sheinbaum a dichos de Elon Musk

Ante los señalamientos que Elon Musk hizo a la presidenta de México, simpatizantes están defendiendo el trabajo de la mandataria.

La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julieta Ramírez, destacó que incluso Estados Unidos ha mencionado que Claudia Sheinbaum ha hecho más combate contra los cárteles que gobiernos de 50 años atrás.

Asimismo, le recordó a Elon Musk los archivos Epstein y que Estados Unidos debería reducir el tráfico de armas.

Por otra parte, el senador de Morena, Alejandro Murat, engrandeció el trabajo del ejército mexicano en su última operación contra El Mencho.

Además le sostuvo que “México y Estados Unidos son más fuertes unidos” subrayando que el enemigo no está en los gobiernos “sino en las organizaciones criminales”.