La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que ningún extranjero resultó afectado durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Ante la alarma internacional, la SRE aseguró que mantiene comunicación constante con embajadas en México para atender cualquier requerimiento y reiteró su compromiso de proteger tanto a nacionales como a extranjeros.

Además, destacó que el Gabinete de Seguridad ha restablecido la calma en las zonas afectadas y que el estado de derecho prevalece en México.

Tras operativo en Jalisco, SRE confirma que no hay extranjeros afectados

La SRE confirma que no hay extranjeros afectados durante el operativo en Jalisco en el marco por la preocupación internacional por connacionales en México.

“Hasta el momento, no hay informes de extranjeros perjudicados. Sin embargo, el Ministerio está listo para responder a cualquier denuncia o solicitud de asistencia”. SRE

Asimismo, la SRE precisó que mantiene la comunicación con las embajadas en México para cualquier información que se requiera al respecto de extranjeros tras operativo en Jalisco.

“Nuestras misiones en el exterior han sido informadas y estamos en comunicación con las embajadas en México que han emitido avisos consulares a sus nacionales, para proporcionar cualquier información que requieran”. SRE

SRE reitera la protección a nacionales y extranjeros

Luego de la alerta tras el operativo en Jalisco, SRE reiteró la protección a nacionales y extranjeros, además de agradecer los mensajes de apoyo a las Fuerzas de Seguridad por parte de la comunidad internacional.

Asegurando la SRE a la comunidad internacional que el Gabinete de Seguridad ha restablecido la paz y la seguridad en las zonas afectadas tras operativo en el estado de Jalisco.

Además de que la SRE refrendo que en México el estado de derecho prevalece para proteger la seguridad y el bienestar de todos.