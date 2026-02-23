Donald Trump, reaccionó al operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

“¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

A diferencia de otros funcionarios que celebraron la acción, el presidente de Estados Unidos exigió a México “intensificar” el combate contra los cárteles del narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos recordó que el CJNG ha sido catalogado como organización terrorista en su país y subrayó que la cooperación bilateral en inteligencia fue clave para la operación conjunta del 22 de febrero.

Donald Trump exige a México “intensificar” combate a cárteles tras operativo por El Mencho

El 22 de febrero de 2026 se realizó el operativo en Tapalpa, Jalisco para la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que Donald Trump pidió a México “intensificar” las acciones contra los capos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que El Mencho murió luego de que fue capturado y esto llevó a fuego cruzado entre militares mexicanos y miembros del CJNG.

Ante ello y a más de 24 horas de haberse llevado a cabo el operativo, el presidente de Estados Unidos se pronunció en Truth Social donde exigió a México intensificar el combate a cárteles de la droga.

Donald Trump exige a México combatir cárteles de la droga. (Especial)

Estados Unidos colaboró con México para operativo contra El Mencho

Donald Trump exigió a México intensificar acciones contra los cárteles, siendo que en el operativo por El Mencho se hizo intercambio de inteligencia entre ambos países.

Tanto México como distintas autoridades en Estados Unidos como Karoline Leavitt vocera de la Casa Blanca, confirmaron que hubo intercambio de información para llevar a la detención de El Mencho.

Leavitt recordó que el CJNG fue catalogado como “terrorista” en Estados Unidos, siendo que la detención de El Mencho era de prioridad para México y ellos.