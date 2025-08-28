La presidenta de México Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo hacia el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, tras ser agredido en el Senado por el presidente del PRI, Alejandro Moreno; “apoyo a todos”, dijo la mandataria federal en referencia a la denominada 4T.

Hoy jueves 28 de agosto, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum se rehusó a presentar el video de lo sucedido en el Senado, pero explicó que en la grabación se ve claramente que Alejandro Moreno inició las agresiones en contra de Gerardo Fernández Noroña.

Dado lo anterior, la presidenta expresó un mensaje de unidad en torno a la denominada Cuarta Transformación, además de externar su apoyo hacia Gerardo Fernández Noroña, quien no solo fue agredido físicamente junto con el camarógrafo Emilio González, sino que el Alejandro Moreno lo amenazó diciéndole “te voy a matar”.

Claudia Sheinbaum expresa su apoyo hacia Gerardo Fernández Noroña tras ser agredido y amenazado por Alejandro Moreno

Hoy 28 de agosto, Claudia Sheinbaum manifestó su apoyo hacia Gerardo Fernández Noroña, quien a su vez denunció que las agresiones que sufrió de Alejandro Moreno en el Senado, en las que también participó el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, fueron actos premeditados.

En su conferencia mañanera, estas fueron las palabras de la presidenta de México, quien expresó un mensaje de unidad al interior de Morena, así como su apoyo al presidente del Senado, tras lo sucedido durante sesión en vivo en la cámara alta del Congreso de la Unión:

“Todos los compañeros de nuestro movimiento, los apreciamos a todos. Estamos en contra de la agresión que vivió Gerardo”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compara a Alejandro Moreno con los porros de la UNAM tras agredir a Gerardo Fernández Noroña

También en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el periodista Manuel Negrero dijo que Alejandro Moreno “se comporta como un porro y un criminal”, situación con la que coincidió la presidenta y comparó los hechos con su pasado como activista estudiantil de la UNAM:

“En aquel entonces la Facultad de Derecho estaba llena de porros, no podías pasar por ahí porque había porros por todos lados. Les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes (...) Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena”. Claudia Sheinbaum

En este sentido, el periodista antes mencionado trajo a cuenta las declaraciones de Alejandro Moreno, quien le dijo a Fernández Noroña “te voy a matar”, mientras que el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, le dijo a un trabajador del Senado “no te pares de ahí, perro”.

Dado lo anterior, la presidenta dijo recordar cuando los porros de la UNAM atacaron a golpes a su hermano, a principios de la década de los 80: