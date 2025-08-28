Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se arrepiente de pleito con Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores.
Después de protagonizar una pelea que llegó a la agresión física, el presidente del PRI sostuvo en entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula que no se equivocó al lanzarse a golpes y empujones en contra de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores al final de la sesión de la Comisión Permanente en el Senado.
“Para nada Ciro, para nada me equivoqué y no me arrepiento porque no sólo la consecuencia de este tenso momento porque él primero me empujó”Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
Y acusó a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de querer boicotear la relación entre la oposición y el Gobierno federal de cara al próximo 1 de septiembre, día del primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum.
Alejandro Moreno no se arrepiente ni siente que se equivocó tras pleito con Gerardo Fernández Noroña en Cámara de Senadores
Al ser cuestionado directamente por Ciro Gómez Leyva, sobre si Alejandro Moreno se equivocó o no de sus acciones violentas en contra de Gerardo Fernández Noroña en Cámara de Senadores, el presidente del PRI no mostró señal de arrepentimiento alguna.
Incluso aseguró que Gerardo Fernández Noroña habría empujado primero cuando en múltiples videograbaciones del momento se ve otra versión de los hechos.
Pese a ello, trató de tomar la conversación hacia las denuncias que ha hecho la oposición en organismos internacionales, además de asegurar que se han enfrentado “en contra de el poder”.