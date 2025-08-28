La inteligencia artificial (IA) ya sabe quién saldría victorioso de un verdadero encontronazo en la “Arena de la Cámara de Senadores”. Así que, ¿Quién gana en una pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña?

La respuesta no es nada sencilla, pues hablando en términos reales, ni Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI, ni Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, son peleadores profesionales.

Sin embargo, la trifulca que se vivió este 27 de agosto en la Cámara de Senadores le da a la inteligencia artificial un panorama bastante certero de lo que pasaría en una pelea seria entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

¿Quién gana en una pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña?

La inteligencia artificial analizó la estructura corporal, lo que incluye factores como condición física, edad y resistencia para saber quién ganaría una verdadera pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

Según ChatGPT, en una pelea a puños, es probable que Gerardo Fernandez Noroña tenga ventaja por su tamaño y complexión, tomando en cuenta los siguientes factores:

Alejandro Alito Moreno: Más bajo, fornido, con fama de ser astuto y de moverse rápido en lo político. Seguramente intentaría algo más “ruidoso y estratégico”, como en sus discursos

Gerardo Fernández Noroña: Más alto, corpulento, con mucho aguante en gritos y debates interminables. Físicamente parece que tendría ventaja en alcance y resistencia

Así que, según la inteligencia artificial, Gerardo Fernández Noroña se coronaría como ganador en la pelea contra Alejandro “Alito” Moreno, mientras que el priista saldría victorioso en un “encontronazo político”.

¿Quién gana en una pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña? (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Alejandro Alito Moreno perdería más que una pelea en el Congreso del Senado: Gerardo Fernández Noroña va por su desafuero

Gerardo Fernández Noroña dijo ante medios de comunicación que denunciará a Alejando Alito Moreno tras la agresión sufrida la tarde de este miércoles 27 de agosto en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Además, agregó que no solo buscarán esta sanción contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que también pedirán el desafuero de los legisladores priistas involucrados en el altercado contra él.

“Emiliano González González presentará la denuncia hoy mismo y yo también. Por supuesto que en mi condición de presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara de Senadores, en esa condición fui agredido” Gerardo Fernandez Norolña

Es de recordar que esta pelea podría terminar en la expulsión de Alito Moreno del Senado, pues la agresión puede ser analizada y juzgada como una violación al reglamento de la Cámara de Senadores, específicamente el artículo 24.