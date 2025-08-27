¿Alejandro, “Alito” Moreno puede ser expulsado por empujar a Gerardo Fernández Noroña? Te contamos qué puede pasar con el líder nacional del PRI de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Senadores.

El miércoles 27 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebró la sesión de cierre de trabajos correspondiente al primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Al concluir la sesión, Alito Moreno empujó y jaloneó a Gerardo Fernández Noroña, ante lo cual ya hay quienes se preguntan si el priista puede ser expulsado y acá te contamos qué dice el reglamento de la Cámara de Senadores.

¿Alito Moreno puede ser expulsado por empujar a Gerardo Fernández Noroña? El reglamento interno es claro

Durante la sesión de cierre de la Comisión Permanente celebrada este 27 de agosto, Alito Moreno empujó a Gerardo Fernández Noroña, lo cual desató la polémica sobre la posibilidad de que el priista sea expulsado.

El incidente ocurrió mientras se entonaba el Himno Nacional, debido a que Alito Moreno reclamó no haber recibido la palabra, y se acercó a Gerardo Fernández Noroña, a quien le gritó, jaloneó y empujó varias ocasiones.

Los hechos sí podrían derivar una expulsión de Alito Moreno, pues la agresión puede ser analizada y juzgada como una violación al reglamento de la Cámara de Senadores, específicamente el artículo 24.

Lo anterior debido a que dicho artículo se exige que los senadores se conduzcan con disciplina parlamentaria y respeto entre pares, así como bajo un comportamiento institucional dentro del recinto legislativo.

En particular, el artículo 24 del reglamento de la Cámara de Senadores refiere que las normas de disciplina parlamentaria que deben cumplirse, se tratan de las siguientes:

Cumplimiento de deberes parlamentarios referentes a la conducta en el Pleno, comisiones y órganos de la Cámara de Senadores

Respeto al orden institucional, que implica respeto a la Mesa Directiva, a los turnos de palabra, al uso de la tribuna y al procedimiento legislativo.

De incurrir en faltas a la disciplina parlamentaria, pueden aplicar sanciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales pueden ser amonestaciones, suspensiones temporales y destituciones por faltas graves.

No obstante, para que Alito Moreno sea expulsado, se requiere juicio político conforme al artículo 110 constitucional, con aprobación de la Cámara de Diputados y mayoría calificada en la Cámara de Senadores.

Alejandro "Alito" Moreno (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Alito Moreno puede ser expulsado? Gerardo Fernández Noroña anuncia acciones legales

Luego de ser agredido por Alito Moreno durante la sesión del 27 de agosto, Gerardo Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia penal por agresión física en contra del dirigente nacional del PRI.

En conferencia de prensa, aseguró que no fue un enfrentamiento, sino una agresión directa de la que acusó, también resultó lesionado su colaborador Emiliano González, quien fue empujado y pateado por legisladores priistas.

Sobre los hechos, afirmó que Alito Moreno violó el reglamento de la Cámara de Senadores y adelantó que Morena solicitará el desafuero del priísta y otros legisladores involucrados en la agresión.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña resaltó que la denuncia que presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR), incluirá lesiones, amenazas y daños a equipo de trabajo.

Finalmente, el senador morenista advirtió que no se puede permitir que se agreda al presidente de la Cámara de Senadores, por lo que confió que el caso sentará un precedente para futuras conductas legislativas.