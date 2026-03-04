La reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, podría presentarse este miércoles 4 de marzo ante la Cámara de Diputados en medio de tensiones entre Morena y sus partidos aliados.

Sin embargo, ante las diferencias que han surgido en torno a la iniciativa, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, reveló que existe un “Plan B” en caso de que la propuesta no sea aprobada por el Congreso.

La discusión ha generado controversia principalmente por la eliminación de las listas de representación proporcional, que impactaría directamente a los legisladores plurinominales.

Ignacio Mier confirma Plan B para la reforma electoral de Sheinbaum

En un encuentro con medios, Ignacio Mier señaló que la presidenta cuenta con una alternativa legislativa en caso de que la reforma electoral no avance en el Poder Legislativo.

El senador explicó que, tras una reunión en Palacio Nacional —en la que también participó Ricardo Monreal Ávila—, se planteó la posibilidad de impulsar modificaciones de carácter constitucional.

"Hay un plan B de la presidenta de México y ella lo va a presentar. Es un plan B y seguramente tienen que ser reformas constitucionales" Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

El coordinador de los senadores de Morena evitó dar detalles sobre la alternativa que impulsaría Claudia Sheinbaum en caso de que no se apruebe la reforma electoral. No obstante, señaló…

De concretarse, este escenario implicaría cambios de mayor alcance al sistema electoral mexicano.

Diferencias entre Morena, PT y PVEM no romperán la coalición

La iniciativa ha provocado posturas distintas incluso entre los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Por su parte, Ignacio Mier descartó que estas diferencias pongan en riesgo la coalición rumbo a las elecciones de 2027.

"Una diferencia frente a muchísimas coincidencias. Nos unen las coincidencias del mismo programa; una diferencia no rompe una coalición que le ha dado mucho beneficio a México" Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

La declaración busca enviar un mensaje de estabilidad política pese al debate interno.

¿En qué consiste el decálogo por la democracia de Sheinbaum?

Para aclarar el contenido de la reforma electoral, Claudia Sheinbaum presentó previamente su “decálogo por la democracia”, integrado por 10 puntos clave:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión Reducción del gasto electoral Mayor fiscalización Voto en el extranjero Regulación de tiempos de radio y televisión Uso de Inteligencia Artificial Cómputos distritales Impulso a la democracia participativa No al nepotismo No reelección

La propuesta forma parte del paquete de reformas prioritarias del nuevo gobierno y ha generado un intenso debate entre fuerzas políticas y especialistas.