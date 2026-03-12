De cara a las elecciones 2027, han sido presentadas 49 iniciativas de reforma electoral, reveló la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Informo que tenemos vivas 49 iniciativas en términos electorales” Kenia López Rabadán

En conferencia de prensa, la legisladora integrante de la bancada del PAN refirió que se tratan de iniciativas en materia electoral, algunas de las cuales corresponden a propuestas de reforma.

Ante la posibilidad de que se inicie otro proceso legislativo en torno a una nueva reforma electoral, dijo que espera que se realice bajo el mismo tono de respeto y pluralidad.

Hay 49 iniciativas en materia electoral vivas en el Congreso

En la sesión ordinaria que se celebró el 11 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados desechó la propuesta de reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras ello, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, reveló que en el Congreso se mantienen vivas otras 49 iniciativas en materia electoral.

Al abundar en los detalles, la diputada del PAN indicó que no todas se tratan de propuestas de reforma, sino que hay distintas iniciativas que plantean cambios, adhesiones y eliminaciones:

24 iniciativas que fueron mencionadas en el dictamen de comisiones sobre la reforma electoral que ya se rechazó

10 iniciativas que fueron recibidas después del 6 de marzo, cuando se distribuyó el dictamen de la reforma descartada

15 iniciativas de reformas electorales que se recibieron el mismo 11 de marzo

Entre las propuestas, dijo, hay una de la organización Salvemos la Democracia, de la que no explicó el sentido pero que, resaltó, se tomará en cuenta porque tiene el respaldo de más de 136 mil firmas.

Kenia López Rabadán espera que debate sobre temas electorales siga la línea del respeto

En su mensaje sobre lo ocurrido en la votación con la que se desechó la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, Kenia López Rabadán destacó el nivel de debate que siguieron todas las bancadas.

Por lo ocurrido, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que las iniciativas en materia electoral que avancen al pleno, deberían ser analizadas bajo la misma línea de respeto.

“Si vamos a una siguiente reforma electoral, ojalá y por el bien de México, todos los partidos políticos puedan fijar una posición, puedan construir un acuerdo a favor de México” Kenia López Rabadán

Además, hizo votos porque en próximas discusiones, se pueda garantizar que los programas sociales no estén sujetos al uso electoral y se les proteja de cualquier tipo de instrumentalización.

Incluso, indicó que es necesario poner candados para evitar que los grupos del crimen organizado se involucren en procesos electorales , como pidió el PAN en el debate reciente.