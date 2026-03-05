La reforma electoral llegó a la Cámara de Diputados para su discusión y el Partido del Trabajo (PT), uno de los aliados de Morena, ha manifestado una postura de cautela ante la iniciativa.

En entrevista con López Dóriga, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, adelantó que no apoyarán la reforma electoral si considera dos puntos clave:

Nueva forma de elección de plurinominales Recorte presupuestal a partidos políticos

Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Mario Jasso)

PT se aleja de reforma electoral por plurinominales y recorte a partidos políticos

El PT ha manifestado una postura de cautela y desacuerdo frente a puntos clave de la reforma electoral, específicamente, a la elección de representantes plurinominales y el recorte a los partidos.

Reginaldo Sandoval, diputado del PT, destacó que el partido no apoyará ninguna medida que resulte “regresiva” y rechazó que los candidatos a plurinominales tengan que hacer campañas.

Claudia Sheinbaum ha mencionado que los únicos “no negociables” de la reforma electoral son los plurinominales y el recorte a partidos, sin embargo, el PT reitera que no apoyarán si estos se mantienen bajo el esquema anunciado.

“Difícilmente la acompañaremos” Reginaldo Sandoval

Pese a lo anterior, Reginaldo Sandoval aseguró que el PT sigue siendo aliado de la Cuarta Transformación y dijo que tendrán una opinión más certera cuando se haya leído la reforma electoral.