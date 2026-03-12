El senador del Partido Verde, Luis Melgar, advirtió a Morena el no intentar presentar leyes secundarias para cambios electorales el por Plan B de la reforma electoral.

“Si nos quieren sorprender con las leyes secundarias [..] no tengas la menor duda que bajo protesta votaremos”. Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde

En la Cámara de Diputados, tal como advirtieron integrantes del Partido Verde y PT, se desechó la reforma electoral, ya que Morena no obtuvo la mayoría calificada.

Tras esto, en redes sociales se ha acusado al Partido Verde de traidores, aunque Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, afirmó que no existe riesgo en la coalición.

Luis Melgar advierte: no pasarán leyes secundarias con cambios electorales de Morena

Ante el rechazo de la reforma electoral y Plan B, Luis Armando Melgar advirtió que no permitirán que Morena sorprenda al Congreso con leyes secundarias con cambios electorales.

Aunque Luis Melgar advirtió que desconoce lo que pasará con la reforma electoral, en 2022 ya se había visto la intención de hacer cambios electorales con leyes secundarias.

Sin embargo, dichas reformas fueron definidas como anticonstitucionales, que fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que esperan la misma decisión.

🟢Luis Antonio Melgar, senador del PVEM, advierte: no permitirán que Morena impulse cambios al sistema electoral con leyes secundarias.



“Bajo protesta votaremos y esperaremos que la Suprema Corte cumpla con lo que le corresponde”, aseguró sobre el Plan B.pic.twitter.com/qyWIPZoPvg — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

En este tenor, Luis Melgar afirmó que votarán en contra si es la estrategia del Plan B, ya que las leyes secundarias podrían ser aprobadas por Morena sin mayoría calificada.

Afirmó que si bien hay materia para hacer cambios en leyes secundarias, de momento no saben cuáles integrarían el paquete de iniciativas; sin embargo, irían en contra.

Manuel Velasco afirma que se debe dar vuelta a la página tras reforma electoral

Aunque de momento otros integrantes del Partido Verde no han respaldado la postura de Luis Armando Melgar, ya se habría mencionado una vuelta a la página.

Esto fue señalado por el coordinador de bancada en el Senado, Manuel Velasco, quien tras el rechazo de la reforma electoral afirmó que se debe ver hacia adelante.

Por lo mismo, el senador del Partido Verde aseveró que seguirán como apoyo y en la misma ruta para impulsar la agenda de la transformación junto a Morena.

Aunque referente a la coalición del PT, Partido Verde y Morena para las elecciones 2027, Manuel Velasco señaló que dirigencias podrían reunirse para establecer la relación.