La reforma electoral de Claudia Sheinbaum podría llegar este miércoles 4 de marzo de 2026 a la Cámara de Diputados, informó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro.

Aunque aún no se ha confirmado si la iniciativa será enviada primero a diputados o al Senado, la legisladora señaló que, en caso de que arribe a la cámara baja, será publicada de inmediato en la Gaceta Parlamentaria para su consulta pública.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, López Rabadán aseguró que la Cámara de Diputados se mantiene en espera del documento oficial.

Publicación inmediata en la Gaceta Parlamentaria si llega hoy 4 de marzo

La presidenta de la Cámara explicó que este 4 de marzo se tienen programadas dos sesiones legislativas, por lo que existen varias horas disponibles para recibir la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, garantizó que incluso si el documento llega después del cierre de sesiones, será difundido el mismo día bajo el principio de máxima publicidad.

"Si por alguna razón llegara posterior a que cerraremos las sesiones de hoy, por máxima publicidad estaré publicándola en la Gaceta Parlamentaria para que todo México la conozca: los legisladores, los medios y la ciudadanía" Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿Por qué no llegó la reforma electoral el 3 de marzo?

Tras la reunión realizada en Palacio Nacional, legisladores de Morena explicaron el motivo del retraso en el envío de la iniciativa.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, junto con Ignacio Mier, detallaron ante medios de comunicación que la propuesta fue nuevamente revisada en su redacción.

De acuerdo con Ignacio Mier, se realizaron ajustes técnicos a diversos artículos, lo que provocó que no se enviara el pasado 3 de marzo como se había anticipado.

Confirmó que la intención es que la reforma electoral sea remitida este 4 de marzo a la Cámara de Diputados, que fungiría como cámara de origen.

Además en senador habló de que no se eliminaría propiamente el PREP del INE, sin embargo esta información no se ha confirmado.